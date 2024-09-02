Şişli Belediyesi 2.485 öğrenciye kırtasiye seti dağıttı

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Şişli Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, ilçede bulunan 16 devlet okulunda 1'inci sınıfa başlayan toplam 2 bin 485 öğrenciye kırtasiye seti dağıttı. Mareşal Fevzi Çakmak Pakmaya İlkokulu'nda okula 'merhaba' diyen miniklere hediye kırtasiye setlerini, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan verdi.

Şişli Belediyesi, ilçedeki 35 okulda yapılan tadilat çalışmalarının ardından öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle destekte bulundu. Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı 2 Eylül itibariyle okula başlayan ilçedeki tüm 1'inci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti dağıtıldı.

16 okuldaki toplam 2 bin 485 minik öğrenci, Şişli Belediyesi'nin içerisinde; kalemlik, kalem seti, sulu boya, pastel boya, kuru boya, cetvel, makas, yapıştırıcı, defter çeşitleri bulunan hediye kırtasiye setiyle okula 'merhaba' dedi.

Miniklere hediyelerini Başkan Şahan verdi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mareşal Fevzi Çakmak Pakmaya İlkokulu'nda bu yıl okula başlayan 1'inci sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu. İlk zilin çalmasıyla birlikte eğitim hayatına başlayan minik öğrenciler, hediye kırtasiye setlerini, Başkan Şahan'ın elinden aldı.

Başkan Şahan, hediye kırtasiye setinin içinde velilere de bir mektup gönderdi. Mektupta velilere seslenen Başkan Şahan, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın eğitim yolculuğunda başarılı olmaları için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın eğitimlerine destek vermeye devam edeceğiz"

Başkan Şahan, konuyla ilgili, "Bu hafta Şişli'de okula başlayan miniklerimizi sıralarında bekleyen bir sürpriz vardı. Hediye kırtasiye setlerimizi ilk Mareşal Fevzi Çakmak Pakmaya İlkokulu'nda 1. sınıfa başlayan öğrencilerimizle paylaştık. Şişli'deki okullarımızda çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya ve eğitimlerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL