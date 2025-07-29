Şişli Belediyesi\'nde Yangın: Yangın Söndürme Gazı Ortama Salındı

İstanbul Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün arşiv bölümünde çıkan yangınla ilgili Şişli Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yangın söndürme sisteminde meydana gelen bir arıza sonucu, sisten otomatik olarak devreye girerek yangın söndürme gazı ortama salınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şişli Belediye Başkanlığı binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün arşiv bölümünde saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. İçerisi dumanla dolarken, bina kısa sürede tahliye edilmişti. Yangın söndürme sensörleri devreye girerken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmüştü.

"Söndürme gazı ortama salınmıştır"

Şişli Belediyesi tarafından çıkan yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "29 Temmuz tarihinde, Şişli Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda ilk değerlendirmelere göre yangın söndürme sisteminde meydana gelen bir arıza sonucu, sistem otomatik olarak devreye girerek yangın söndürme gazı ortama salınmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına, belediye personelimiz tedbiren tahliye edilmiştir. Saat 14.00 itibariyle belediyemiz hizmet vermeye başlamıştır. Yapılan ilk incelemelerde yangına dair herhangi bir emareye rastlanmamıştır. Konuya ilişkin detaylı çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - İSTANBUL