Şişli Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Tercih Rehberliği Sunuyor - Son Dakika
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Şişli Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Tercih Rehberliği Sunuyor

Şişli Belediyesi, YKS sonrası tercih dönemindeki öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Eğitim alanında uzman isimlerin ve rehber öğretmenlerin eşliğinde üniversite tercih bilgileri ve kariyer planlamaları konusunda destek sağlanıyor.

25.07.2024 13:16
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Şişli Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih dönemindeki öğrencilere destek sağlamak amacıyla "Habitat Üniversite Tercihleri ve Kariyer Günleri" adı altında ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Gelecekleriyle ilgili en önemli tercihi yapma aşamasında olan öğrencilere, eğitim alanında uzman isimlerin ve rehber öğretmenlerin eşliğinde üniversite tercih bilgileri ve kariyer planlamaları konusunda ücretsiz destek sağlanıyor.

Şişli Belediyesi, YKS sonuçlarının açıklamasının ardından üniversite tercihi yapacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Şişli'deki İBB Habitat Yaşam Merkezi'nde "Habitat Üniversite Tercihleri ve Kariyer Günleri adıyla ücretsiz hizmet veriyor. Üniversite adayları, alanında uzman eğitimciler ve rehber öğretmenler eşliğinde yapılan birebir görüşmelerde tercih listelerini ve kariyer hedeflerini planlıyor. Etkinlik kapsamında tercih dönemindeki sunulan bilgiler ve yapılan etkinliklerle, öğrencilerin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeleri hedefleniyor.

Program kapsamında düzenlenen seminere Prof. Dr. Erhan Erkut ile Eğitim Analisti Turgay Polat'ın yanı sıra, alanında uzman olan öğretmenler ve rehberler katıldı. Seminerde konuşan Erkut ve Polat, tercih süreçleri ve kariyer planlamaları konusunda öğrencilere destek oldu.

"Öğrencilere destek oluyoruz"

Seminerde konuşan Turgay Polat, "Bir yıllık emeklerinin sonucu olarak tercih dönemlerinde de onları yalnız bırakmamak adına Şişli Belediyesi olarak gençlere burada hizmet veriyoruz. Çocukların çoğu burayı biliyor. Çünkü bir yıl boyunca bu kütüphanede sınava hazırlanıyorlar. Onlardan da gelen bir talep var. Şişli Belediyesi olarak buradaki öğrencilere sağlamış olduğumuz sınava hazırlık sürecinin sonucunda da bu desteği almak istediler. Öğrenciler birçok üniversite geziyorlar, fuarları geziyorlar; tabii tercih danışmanlığı alıyorlar. Eninde sonunda yine hazırlandıkları yer olan, mekana gelip tercih listelerini göstermek istiyorlar. Geldikleri zamanda burada rehber öğretmenlerimiz, uzman danışman öğretmenlerimiz tercih listelerine bakıyorlar. Sonra hocalarının akşam konferanslarını bekliyorlar. Konferansta onlara sorularını sorup bu hizmeti alıp gidiyorlar. Böyle bir döngü ile burada öğrencilere destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Nasıl bir kariyer"

Etkinlikte öğrencilere hitap eden Erhan Erkut ise şunları söyledi:

"En çok istihdama ulaşma kolaylığını merak ediyorlar. Kolay iş bulur muyum? Nasıl bir kariyere gider bu programa girersem? Yurt dışı bağlantılarını merak ediyorlar. Profesyonel gelişim tarafını merak ediyorlar. Üniversitenin bütün soruların cevabı olmadığını farkına varmışlar. 'Ben kendi kendime nasıl daha ileriye gidebilirim' soruları gelmeye başladı. Zaten bu yıl 'Yetkin Gençler' eğitimini burada yapacağız çok keyifli bir mekan, bu etkinlik için çok da uygun bir mekan. Farklı üniversitelerden, liselerden gelen öğrencilerin kaynaşabileceği bir '21. Yüzyıl Etkinlikleri Farkındalık Eğitimi' verilecek." Öğrencilere tavsiyede bulunan Erkut, "Gittiğin üniversite, hangi program olduğu o kadar önemli değil, her şey sende bitiyor. Gönüllü çalışmaların, STK'lar, öğrenci kulüpleri, spor takımları, katıldığın etkinlikler, yaptığın projeler en az aldığın üniversite eğitimi kadar kıymetli" dedi.

Habitat üniversite tercihleri ve kariyer günleri 28 Temmuz'a kadar sürecek

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 25 Temmuz'da başlayan 2024 YKS tercihleri, 2 Ağustos'ta sona erecek. Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ise İBB Habitat Yaşam Merkezi'nde 28 Temmuz'a kadar devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Tercih Rehberliği Sunuyor - Son Dakika

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