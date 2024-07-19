Şişli Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri Kaldırımlara Park Eden Araçları Dronlarla Denetledi - Son Dakika
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Şişli Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri Kaldırımlara Park Eden Araçları Dronlarla Denetledi

Şişli Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri Kaldırımlara Park Eden Araçları Dronlarla Denetledi

Şişli Belediyesi zabıta trafik ekipleri, ilçenin en işlek caddelerinde kaldırımlara park ederek, yaya güvenliğini tehlikeye sokan araçlara yönelik dron destekli denetim yaptı. Kaldırımları işgal ederek, yayaların özgürlüğünü kısıtlayan 60 araca toplam 58 bin 620 lira para cezası uygulandı.

19.07.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
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Şişli Belediyesi zabıta trafik ekipleri, ilçenin en işlek caddelerinde kaldırımlara park ederek, yaya güvenliğini tehlikeye sokan araçlara yönelik dron destekli denetim yaptı. Kaldırımları işgal ederek, yayaların özgürlüğünü kısıtlayan 60 araca toplam 58 bin 620 lira para cezası uygulandı.

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan zabıta trafik ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla denetimlere hız verdi. 25 Haziran'dan itibaren başlayan ve aralıksız devam eden denetimler, Nişantaşı'nda Valikonağı, Rumeli ve Abdi İpekçi Caddeleri ile Feriköy'de Ergenekon, Kurtuluş ve Baruthane Caddeleri gibi yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktalarda gerçekleşti. Zabıta trafik ekipleri, belirlenen caddeleri dron ile havadan denetledi.

Kaldırıma park etmenin cezası 977 lira

Kaldırımlara motorlu araç park edenlere "5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38'e 1" maddesi uyarınca işgal kabahatinden 977 lira para cezası kesildi. Trafik zabıta ekipleri, 23 günde gerçekleştirdikleri uygulamalarda 60 araca toplam 58 bin 620 lira para cezası uyguladı.

Yaka kameraları kayıt alıyor

Öte yandan, denetimler sırasında zabıta ekiplerinin yaka kameralarıyla, sahadaki her süreç anbean kayıt altına alınıyor. Ayrıca ihlal yapan araçların sürücüsüne ulaşılamadığı durumlarda ise araçlar, Şişli Belediyesi Trafik Amirliği Otoparkına çekiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri Kaldırımlara Park Eden Araçları Dronlarla Denetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri Kaldırımlara Park Eden Araçları Dronlarla Denetledi - Son Dakika
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