Şişli\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurdun dört bir yanında olduğu gibi Şişli'de de törenle ve özel etkinliklerle kutlandı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın koltuğunu devrettiği Halide Edip

Adıvar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Doğa İçli, Şişli'deki okulların boyanması talimatını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Halide Edip Adıvar İlkokulu öğrencileri saat 10.30'da Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Şahan, koltuğunu Doğa İçli'ye devretti. Ziyarette, 3'üncü sınıf öğrencisi olan Doğa İçli, Yağız Eren Balaban ve Kıvanç Üvez, Başkan Şahan'a çiçek takdim etti. Şahan, koltuğunu 9 yaşındaki Doğa İçli'ye bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan İçli, Şişli'deki okulların boyanması talimatını verdi. Programın sonunda hatıra fotoğrafının ardından ziyarete gelen öğrencilere Başkan Şahan tarafından hediye verildi.

Maçka Sanat Parkı'nda tören

Resul Emrah Şahan, Maçka Sanat Parkı'nda düzenlenen resmi törene de katıldı. Törende Şahan'ın yanı sıra Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve ilçedeki kamuya ait kurum ve kuruluşların müdürleri de hazır bulundu. Başkan Şahan, daha sonra Şişli Selahattin Eyyubi Ortaokulu'nda gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katıldı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Öte yandan Şişli Belediyesi'nce Maçka Parkı'nda ve Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde "Çocuk Şenliği" programı ile birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Bilim ve deney gösterileri, dans, müzik ve okul gösterileri, sihirbazlık gösterileri, bubble şov gibi etkinliklere katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da çocuklara eşlik etmesiyle renkli görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL