Üye Girişi
Şişli'de güpegündüz hırsızlık kamerada - Son Dakika

Şişli'de güpegündüz hırsızlık kamerada

23.12.2021 00:58
Şişli'de güpegündüz hırsızlık kamerada

Şişli'de iki hırsız güpegündüz ellerini kollarını sallayarak girdikleri evden 23 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı.

Şişli'de iki hırsız güpegündüz ellerini kollarını sallayarak girdikleri evden 23 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. 35 dakika evde kalan şüphelilerin eve giriş ve çıkış anları kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Şişli Feriköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi güpegündüz ellerini kollarını sallayarak binanın çelik kapısını rahat bir tavırla açarak Esnaf İbrahim Baştürk'ün evine girdi. İçeriye giren hırsızlar, İbrahim Baştürk ve eşinin evde olmadığını fırsat bilerek evin altını üstene girdi. 35 dakika içeride kalan hırsızlar, Baştürk'ün minik bebeği için takılan bazı altınları ve eşinin evlilik yüzüğünün de içinde bulunduğu 23 bin TL değerinde ziynet eşyaları alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Evimde 35 dakika geçirmişler"

Evine geldiğinde kapının açık ve evin darmadağın olduğunu gören İbrahim Baştürk, "Geçtiğimiz cuma günü işten eve döndüğüm zaman kapımın anahtar göbeğinin kırıldığını gördüm. Kapı hafif aralıktı. İçeri girdiğimde her yerin dağınık olduğunu gördüm. Hırsız girdiğini anladım ve parmak izi bırakmamak için hiçbir şeye dokunmadan hemen polisi aradım. Evde bir kontrol yaptığımda, yeni doğan çocuğum için getirilen beş tane çeyrek, iki tane gram altın ile eşimin nişan yüzü ve benim evlenmeden önce ona verdiğim pırlanta yüzük ve kol saatimin kaybolduğunu gördüm. Onları çaldıktan sonra daha fazla olabilir düşüncesiyle evimi talan etmişler. Sonrasında da başka bir şey bulamayıp 35 dakika durmuşlar evimde. Kamera kayıtlarından baktığımızda 35 dakikayı evimde geçirdiklerini gördük. Ardından polis geldi, inceleme yaptı. Olay yeri inceleme geldi. Onlar da detaylı parmak izi incelemesi yaptılar ve birkaç taneye ulaştılar. Eşleşmeye gönderdiler. Şu an için ben de emniyetten bir sonuç bekliyorum" diye konuştu.

"O parayla çocuğumuza oda alacaktık"

Gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası yaşadıklarını aktaran Baştürk, "Tahmini olarak zararım 23 bin TL civarında. Bu bizim için gerçekten büyük bir rakam. Biz o parayı çocuğunuzun hem geleceği için ayıracaktık, hem ilerde bir ihtiyacımız olabilir, sağlık problemimiz olabilir diye güvencemiz olsun diye kenara ayırmıştık. Aynı zamanda çocuğumuzun bir odası yok şu anda. Çocuğumuzun odası olsun ve borçlarımızı ödeyelim istiyorduk. Buralarda kullanacaktık parayı ama şu an için kullanamıyoruz. Bu para kimileri için küçük olabilir ama bizim için çok büyük bir para. Şu anda gerçekten çok mağduruz. Bu olay bizi sarstı. Eşim şu anda korkudan eve giremiyor. Açıkçası hepimiz korkuyoruz. Gündüz vakti ellerini kollarını sallayarak eve giriyorlar. Bu iş artık altından, paradan çıktı. Bu insanların bu kadar cesaretli bir şekilde sokakta dolaşmasını ben kabul edemiyorum. Emniyet güçlerimizin de bunları yakalayacağına ben eminim" dedi. - İSTANBUL

Türk Lirası, Feriköy, Şişli, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şişli'de güpegündüz hırsızlık kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakılınca sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakılınca sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
00:37
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek         
12:00
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam         
11:28
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı: Yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum
00:50 Güntekin Onay Caner Erkin'e fena patladı: Artık 34 yaşına geldi
00:31 İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor
00:24 Kademeli doğal gaz tarifesi geliyor!
23:56 Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı için: İktidara iyilik yapıyoruz
23:44 Son Dakika: Tüm çalışanların maaşlarına vergi istisnası getiren teklif Meclis'te kabul edildi
23:43 Karagümrük maçı Fenerbahçe'de başları öne eğdi!
23:20 Son Dakika: Yoğun kar yağışı sebebiyle 10 ilimizde eğitime ara verildi
23:06 Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz geri adım attı
23:03 Rıdvan Dilmen'den TRT'de olay el hareketi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 01:39:30. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de güpegündüz hırsızlık kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement