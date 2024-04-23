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Sıtkı Olçar Çini Müzesinde 23 Nisan'a özel etkinlik

KÜTAHYA - Kütahya'da, Sıtkı Olçar Çini Müzesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel Çocuk Atölyesi etkinliği düzenlendi. Programa Çini Sanatçısı Nida Olçar, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve eşinin yanı sıra Tugay Komutanı Mustafa Baş ile eşi de katıldı. İl Protokolü, Çini Müzesini gezdikten sonra, seramik atölyesinde programa katılan çocuklarla, çini kitap ayracı yaptı. Aynı zamanda program kapsamında çocuklara çini desenli yapboz ve oyuncaklar hediye edildi.

Etkinlik hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar, "2016 yılında kapılarını açan Sıtkı Olçar Çini Müzemizde bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımıza kitap ayracı etkinliği yaptık. Çiniden kitap ayraçlarıyla çocukların arasında bağ kurup Kütahya Çinisini onlara tanıtmak, Kütahya Çinisiyle duygusal bir bağ oluşturmak ve hayatlarında iz bırakmayı hedefledik. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'mızın himayesinde çocuklarımıza özel yapboz ve topaç gibi hediyeler gönderildi" diye konuştu.