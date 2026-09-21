Sivas Altınyayla'da misafirler düğün sahiplerini köpükleyip temsili tıraş etti - Son Dakika
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Sivas Altınyayla'da misafirler düğün sahiplerini köpükleyip temsili tıraş etti

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Sivas Altınyayla\'da misafirler düğün sahiplerini köpükleyip temsili tıraş etti
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde düzenlenen düğünde misafirler, düğün sahiplerine yöresel tıraş cezası uyguladı. Damat yakınları sandalyeye oturtulup köpüklü suyla temsili tıraş edildi, pudralandı ve ardından oyun havası eşliğinde eğlence sürdü.

Sivas'ın ilçe ve köylerinde düğün gelenekleri uzun yıllardır özenle devam ettiriliyor. Altınyayla ilçesinde yıllardır sürdürülen renkli düğün geleneklerinden biri olan 'tıraş cezası' geleneği misafirler tarafından düğün sahiplerine uygulandı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde gerçekleştirilen düğünde Hüseyin ve Seher Karakaya düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılına misafirler tarafından düğün sahiplerine verilen ceza ise eğlenceli görüntülere sahne oldu. Cezada düğün sırasında çeşitli sebeplerle ceza verilen damadın yakınları, geleneğe uygun olarak sandalyeye oturtuluyor. Kovanın içerisine hazırlanan köpüklü su, fırçayla yüzlerine ve üzerlerine sürülüyor. Ardından pudralanan damat yakınları, temsili olarak tıraş ediliyor. Katılımın yoğun olduğu cezada damadın yakınları tıraş edildikten sonra katılımcılarla beraber oyun havası oynayarak düğüne devam ediyor.

Davul-zurna eşliğinde gerçekleştirilen bu eğlenceli gelenek, düğünlere ayrı bir neşe katarken, geçmişten günümüze taşınan yöresel adetlerin de yaşatılmasını sağlıyor.

İlçe geleneği olan cezayı gerçekleştiren misafirlerden Cafer Kartal, "arkadaşımız düğününe davet etti bizde katılım gösterdik. Düğün sahipleri beklediğimiz şekilde bizi karşılamadı sonrasında bizde ufak bir ceza verelim dedik düğün sahiplerini ve fırçayla köpükleyerek kürekle tıraş ettik. Cezalarını verdik tıraş sonunda olduğu gibi pudraladık ve hep beraber oyunumuzu oynadık. Çok eğlenceli ve güzel bir düğün oldu" dedi.

Kaynak: İHA
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