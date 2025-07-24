Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Basın Bayramı\'nda Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan gazeteciler ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Düzenlenen programda basın emekçilerinin bayramını kutlayan Uzun, yerel ve ulusal gazetecilerle kente dair istişarelerde bulundu. Toplantıda konuşan Başkan Uzun, "Bugüne kadar çok sayıda basın mensubu kardeşimizi kaybettik. İsmail Güneş ve Adem Yavuz bunlardan birer tanesiydi. Kahvaltı programımıza katıldığınız için hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin şehrimiz ve ülkemiz için ne önemli olduğunuzun hepimiz farkındayız. Basın ülkede demokrasi anlamda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bizim gibi siyasiler ve bürokratlar içinde onlara yol göstermesi açısından önemli bir yer alıyor. Basının şehrimizin ve ülkemizin gelişimi için çok ayrı bir yeri var" dedi. - SİVAS