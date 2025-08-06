Sivas Belediyesi\'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Sivas Belediyesi, dar gelirli ailelerin eğitim yükünü hafifletmek amacıyla temel eğitim ve ortaöğretimdeki öğrencilere nakit kırtasiye desteği vermeye hazırlanıyor.

Başvuruların 7 Ağustos Perşembe günü başlayacağını duyuran Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, bu yıl öğrencilere bin 500 TL tutarında nakit destek sağlanacağını dile getirdi. Nakit eğitim desteğinin detayları hakkında bilgi veren Başkan Uzun, "Sivas Belediyesi olarak temel eğitim ve ortaöğretimdeki öğrencilerimize yönelik kırtasiye desteği sürecimizi başlatmış bulunmaktayız. Başvurular 7 Ağustos 2025 Perşembe günü başlayacak ve 12 Ağustos 2025 Salı günü sona erecek. Başvurular, belediyemizin internet sitesindeki sosyal destek bölümünden yapılacak" dedi.

Başvurular değerlendirildikten sonra desteklerin 8 Eylül'de öğrencilerin Gülkart hesaplarına yatırılacağını ifade edem Uzun, "Bu sene öğrencilerimize bin 500 TL nakit destek sağlayacağız. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aileler hesaplara yatırılan tutarı şehirdeki yerel kırtasiyecilerden kullanabilecek. Böylece hem çocuklarının eğitimine hem de yerel ekonomiye destek sağlanmış olacak. Başvurular https://sivas.bel.tr/basvuru-form/ linki üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. - SİVAS