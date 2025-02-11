Sivas Belediyesi ve Başsavcılıktan Denetimli Serbestlik Protokolü - Son Dakika
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Sivas Belediyesi ve Başsavcılıktan Denetimli Serbestlik Protokolü

Sivas Belediyesi ve Başsavcılıktan Denetimli Serbestlik Protokolü

Sivas Belediyesi ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkumların topluma kazandırılması amacıyla Denetimli Serbestlik Toplum Yararına Program (TYP) protokolü imzaladı. Protokol kapsamında mahkumlar çeşitli kamu hizmetlerinde çalışacak.

11.02.2025 15:43  Güncelleme: 15:48
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Sivas Belediyesi ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik Toplum Yararına Program (TYP) protokolü imzalandı. Protokol ile birlikte mahkümlar, Sivas Belediyesi bünyesinde çalışarak topluma kazandırılacak.

Sivas Belediyesi ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı 'Kamuya Yararlı Çalışma ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Protokolü' imzalandı. Sivas Belediyesi'nde düzenlenen törene Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun katıldı.

İmza töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Denetimli Serbestlik çerçevesindeki kardeşlerimizin Sivas Belediyesi bünyesinde çalıştırılması için bir protokol hazırlamış olduk. Bunula birlikte kamuda çalışacak olan mahküm kardeşlerimizi çok rahat bir şekilde bizim belirlediğimiz alanlarda çalışmalarını sağlamış olacağız. Başsavcımız ve Denetimli Serbestlik Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ise, "Modern Ceza İnfaz Hukuku'nun en önemli ayaklarından birisi Denetimli Serbestlik. Bu uygulama ile birlikte verilen cezaların modern ve bu insanları yeniden topluma kazandıracak şekilde infazını sağlamaktır. Hükümlülere verilen cezalar infaz edilmekle birlikte Belediyemiz gibi diğer kurum ve kuruluşlarla yaptığımız protokollerle bu vatandaşlarımızı rehabilite ederek yeniden topluma kazandırılmalarını amaçlıyoruz. Bu protokolde emeği geçen tüm belediye yetkililerine teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle birlikte kamuya yararlı bir işte çalışma kararı bulunan yükümlüler, Sivas Belediyesi bünyesindeki temizlik, bakım-onarım, çevre düzenleme ve genel idari hizmetlerde çalışacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Belediyesi ve Başsavcılıktan Denetimli Serbestlik Protokolü - Son Dakika

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