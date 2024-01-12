Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi\'nde Bakır İşleme Kursu

Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi'nde bulunan bakır işleme kursunda öğrenciler, bir kenara atılan bakırları yenileyerek hem psikolojik terapi görüyor hem de onları yeniden hayata katıyorlar.

Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi'nde yapılan bakır işlemeciliği, evlerde unutulmuş bakırları yeniden hayata döndürüyor. Genellikle evlerde bir kenara atılmış veya unutulmuş bakırların işlendiği kursta bulunan öğrenciler, psikolojik olarak rahatlarken işledikleri bakırlar sayesinde ev ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar. Çelik kalemlerle işlenerek yapılan motifler sonucunda ortaya çıkan ürünler, el sanatı tutkunları tarafından beğeni topluyor. Evlerde unutulan bakırlar yeniden işlendikten sonra yüksek fiyatlarda alıcı buluyor.

"Eskiyi getir yeniyi götür"

Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi usta öğreticisi Münevver Arslan, evde unutulmuş bakırları yenilediklerini belirterek, "Biz burada genellikle kenarda kalmış bakırları işliyoruz. Eskiyi getir yeniyi götür kampanyasına benziyor. Eski bakırları yeniliyoruz, alüminyumları da işliyoruz. Çelik kalemlerle tek tek ellerimizle işliyoruz, çelik kalemlere kazma kalemi de diyoruz. Bakırı işlemeden önce şablon çiziyoruz, şablonu bakırın üzerine geçirdikten sonra kart işlemi yapılıyor. En son olarak da vernik atılıyor. Yaklaşık 15 öğrenci var, çoğunluğu emekli bireylerden oluşuyor. Evde sıkılanlar, psikolojik sorunları olanlar burada tedavi oluyor da diyebiliriz. Bakırın işlenme süresi kişiden kişiye değişiyor. Ortalama olarak bir bakır 2 haftada bitebiliyor. Bir çaydanlığı örnek vereyim eski bir çaydanlığın işlenmesi 2 hafta sürüyor, fiyat olarak da 2 bin 700 lirayı buluyor. Bu fiyatlar kazanlarda değişiyor, onlarda 5 bin lirayı buluyor. Eski bakırların işlenmesin de fiyatlar bin liradan başlıyor, desenine ve büyüklüğüne göre değişiyor" Dedi.

"Bakır işlerken dinleniyorum, huzur buluyorum"

Bakır işlerken mutlu olduğunu ve kendini huzurlu hissettiğini belirten Mustafa Şenol, "2001 yılında emekli oldum, vakitim geçirmek için bir şeyler arıyordum. Arkadaşlarımdan birkaç kişi bana bunu tavsiye etti. Bende başladım, 5 aydır burada bakır işliyorum. Burada göze hitap eden desenleri işliyorum. Hat sanatlarını kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Bakır saat, demlik gibi şeyleri burada işliyoruz. Burada 4 saate yakın zaman geçiriyoruz, bakır işlerken dinleniyorum, huzurlu oluyorum, emekli olan herkese bunu yapmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS