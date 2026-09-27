Sivas Gürün'de depremde hasar gören emniyet ve öğretmenevi için temel Güler'le atıldı - Son Dakika
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Sivas Gürün'de depremde hasar gören emniyet ve öğretmenevi için temel Güler'le atıldı

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Sivas Gürün\'de depremde hasar gören emniyet ve öğretmenevi için temel Güler\'le atıldı
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Sivas Gürün'de 6 Şubat depremlerinde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ve öğretmenevi binalarının yerine yapılacak yeni binaların temelleri törenle atıldı. Temel atma törenine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı; binaların bir yıl içinde hizmete açılması planlanıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ve öğretmenevi binalarının yerine yeniden projelendirilen binaların temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Tam 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesinde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin izleri silinmeye devam ediyor. Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat depremlerinden hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ve öğretmenevinin yerine yenileri inşa ediliyor. Bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasiler ve bürokratların katıldığı törenle her iki binanın da temelleri atıldı. Binaların bir yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Temel atma töreninde konuşan Güler, "Kıymetli arkadaşlar; bugün burada önemli bir projenin temelini atıyoruz inşallah. Bir proje geliştirmek, ortaya somut bir iş koymak dışarıdan bakıldığında bazen çok sıradan bir işmiş gibi değerlendirilir; ancak proje üretmek ve iş yapmak asla kolay bir iş değildir, ciddi bir emek ve uzmanlık gerektirir. Hemşehrilerimizin yaşadığı mekanları en iyi şekilde hazırlamak ve tüm ihtiyaçlarını gidermek zorundayız. Nitekim bu vizyonla başta Sivas merkez olmak üzere tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz; dün Altınyayla ilçemizdeydik ve orada kıymetli bir okul açılışını gerçekleştirdik. Şimdi çalışmalarımıza Sivas merkezde hız kesmeden devam ediyoruz. Tarihi eserlerimizi ve kültür varlıklarımızı kısa süre içinde ayağa kaldıracağız. İnşallah bu projeleri en kısa sürede tamamlayarak Sivas'ın hem kültür varlığı envanterine hem de turizm potansiyeline kazandıracağız" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla butonlara basılarak her iki binanın da temellerine ilk harç döküldü.

Kaynak: İHA
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