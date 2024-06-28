Sivas Gürün\'de Kasap ve Et Ürünleri Satılan Marketler Denetlendi

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Sivas'ın Gürün ilçesinde kasap ve et ürünleri satan marketler belediye veteriner hekimi kontrolünde denetlendi.

Vatandaşların sağlıklı şartlarda gıda tüketmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları denetimlerde esnafları hassas olmaları konusunda uyardı. Kaçak kesim kontrolünün yapıldığı denetimlerde ayrıca iş yeri ruhsatlarının asılıp asılmadığı, etlerin mühürlü olup olmadığı ve fiyat etiketi kontrolü yapıldı. - SİVAS