Sivas'ın Su Sıkıntısına Çözüm: 1 Milyar TL'lik Proje - Son Dakika
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Sivas'ın Su Sıkıntısına Çözüm: 1 Milyar TL'lik Proje

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı'na dahil edilen Koç/Beydilli Regülatörü İçme Suyu Temin Projesi, Sivas'taki su sorununu kökten çözmeyi hedefliyor.

16.01.2025 20:49
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1 milyarlık proje Sivas'ın su sıkıntısına çözüm olacak

Sivas'ta ön görülen susuzluğu giderecek olan 1 Milyar lira maliyetinde ki Koç/Beydilli Regülatörü İçme Suyu Temin Projesi Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programına dahil edildi

SİVAS - Sivas'ta ön görülen susuzluğu giderecek olan 1 Milyar lira maliyetinde ki Koç/Beydilli Regülatörü İçme Suyu Temin Projesi Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programına dahil edildi.

2025-2029 yılları arasında yapımı planlanan 1 milyar TL değerindeki proje tamamlandığında Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na alınan suyun 2 katından daha fazla bir su miktarı Koç/Beydilli Regülatöründen alınacak.

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, göreve geldikleri günden itibaren üzerinde hassasiyetle durdukları projede çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunduklarını söyledi.

Sivas'ın içme suyu konusunda ciddi bir sıkıntı yaşadığına dikkat eden Uzun, "Bu sorunu kökten çözecek olan Koç/Beydilli Regülatörü İçmesuyu Temini Projesi yatırım programına alındı. Yaklaşık 1 milyar TL bedelinde bir yatırım şehrimize kazandırıldı. Bu projenin gerçekleşmesi ile birlikte şuanda Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na almakta olduğumuz suyun 2 katından daha fazla miktarda suyu şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Öz kaynaklarla yapılacak

Başkan uzun projenin belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacağını ifade ederek, "Pusat Özen Barajı isale hattı ve Koç/Beydilli Regülatörü projesi için bizim toplam yatırım maliyetimiz 3 milyar TL'nin üzerinde olacak. Bu gider şehrimizin öz kaynakları ile karşılanacak. Maliyetlerin büyüklüğü göz önüne alındığında su tasarrufunun önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır. Suyun doğru yönetilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak halkımızdan da tasarruf konusunda destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ın Su Sıkıntısına Çözüm: 1 Milyar TL'lik Proje - Son Dakika

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