Sivas'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza büründü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bölge adeta ilkbaharda kışı yaşarken, Sivrialan köyü Muhtarı Hüseyin Keçeci, bu sene istenilen kar yağışının olmadığını ifade ederek, havaların ılıman geçtiğini belirtti.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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