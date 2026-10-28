Sivas Kangal\'da baba, özel ihtiyaçlı çocuğunu sırtında taşıyıp ırmaktan geçiriyor

SİVAS (İHA) – Sivas'ın Kangal ilçesinde bir baba, özel ihtiyaçlı çocuğunu eğitim görmesi için her gün sırtına alıp ırmaktan geçiriyor. Kışın şartların ağır olduğunu söyleyen baba, 6 yıl önce selde yıkılan köprünün tekrar yapılmasını istedi.

Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya beldesi Kavak köyü Deli Hacı Mezrası'nda yaşayan 4 çocuk babası Servet Türkyılmaz, özel ihtiyaçlı çocuğu Mustafa Türkyılmaz'ı her gün okula gönderebilmek için sırtında taşıyarak evinin önündeki ırmaktan geçiriyor. Daha önce 3 kızını da aynı yöntemle ırmaktan geçiren baba, yetkililerden yıkılan köprünün yapılması için yardım bekliyor. Irmak suyunun elverişli olduğu dönemlerde çocuklarını geçirebildiğini kaydeden baba Türkyılmaz, çocuklarının eğitimlerinden geri kaldığını söyledi.

Türkyılmaz, 6 yıl önce sel sonrası yıkılan köprünün tekrar yapılması için birçok kuruma dilekçe verdiklerini fakat sorunun çözülmediğini savunarak, "Bu çocuğum özel ihtiyaçlı ve diğer çocuklarımda öyle. 3 kız çocuğumu sırtımda 15 sene boyunca ırmaktan geçirdim, hepsi liseden mezun oldu. Oğlum da 3 senedir özel eğitime gidiyor, şimdi de her gün onu geçiriyorum. Şu an su az bahar ve kışın çok zor şartlar oluyor karşıya geçemiyoruz. Geçen sene karşıya geçme imkanımız olmadığı için sadece 2 ay okula gidebildi" dedi.

"Göğsümüze kadar suya giriyoruz"

Araçları olmadığını söyleyen Türyılmaz, "Karşıda resmen adada gibiyiz. Irmak üzerinde bulunan köprü 6 sene önce selden dolayı yıkıldı. Köy muhtarı ile gitmediğimiz kurum kalmadı. Hepsine dilekçe bıraktık, yazı gönderdik hiçbiri kabul görmedi. Kız çocuklarımın bacaklarından tutarak karşıya geçirirken ben utandım, onlar ağladı o şekilde karşıya geçtik. Oğlumu ben karşıya geçiriyorum ama ben hayvanlara bakmaya gittiğimde eşim karşıya geçiriyor. O da hem sırtından rahatsız hem de yüzmesi yok. Yaşanan bir kazada ben yüzme biliyorum kurtarabilirim ama eşim kendisi bile boğulur. Artık diyecek bir söz bulamıyorum. Uzun zamandır bu çileyle mücadele ediyoruz. Şu an ırmaktaki suyun en az olduğu hali bu. Göğsümüze kadar suya giriyoruz. Kışın kar yağınca don oluşunca hiç geçecek imkanımız olmuyor" diye konuştu.