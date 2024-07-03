Sivas Katliamı Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivas Katliamı Anma Programı Düzenlendi

Sivas Katliamı Anma Programı Düzenlendi

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde katledilen aydınlar ve sanatçılar için anma programı düzenlendi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 'O gün yakılan insanlarımız değil, fikirlerdi. Failler ortaya çıkana ve cezalarını alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.

03.07.2024 12:21  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde katledilen aydınlar ve sanatçılar için anma programı düzenlendi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "O gün yakılan insanlarımız değil, fikirlerdi. Failler ortaya çıkana ve cezalarını alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki 2 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen törene Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt, Aşık Manzuni Şerif Cemevi dedelerinden Kamil Bakır, ADD temsilcisi Umutcan Yaylalı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte hayatını kaybedenler anısına anıta karanfiller bırakıldı, anı defterine düşünceler yazıldı, barış güvercinleri uçuruldu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "O kara günün üzerinden tam 31 yıl geçti. Cumhuriyet değerlerimizi hazmedemeyenlerin kurdukları bir savaştı bu yapılan. Daha önce Maraş'ta, Çorum'da olduğu gibi aydınlıkçı ve özgürlükçü düşüncelerin yok edilmesine yönelik Madımak'ta da önceden kurgulanmış, sonra da hayata geçirilmiş bir eylemdi. O gün yakılan insanlarımız değil, fikirlerdi. Ancak şunu iyi biliyoruz ki, yıllar geçse de bu yangın sönmeyecek! Suçlular cezasını çekene kadar bu mücadelenin içinde olacağız. 31 yıl önce Madımak'ta kaybettiğimiz aydınlarımızı, ozanlarımızı, şairlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sivas Katliamı, Madımak Oteli, İrfan Önal, Bayraklı, Sivas, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas Katliamı Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:45:42. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Katliamı Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement