Sivas Katliamı Anma Programı Düzenlendi

Yerel

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde katledilen aydınlar ve sanatçılar için anma programı düzenlendi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "O gün yakılan insanlarımız değil, fikirlerdi. Failler ortaya çıkana ve cezalarını alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki 2 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen törene Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt, Aşık Manzuni Şerif Cemevi dedelerinden Kamil Bakır, ADD temsilcisi Umutcan Yaylalı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte hayatını kaybedenler anısına anıta karanfiller bırakıldı, anı defterine düşünceler yazıldı, barış güvercinleri uçuruldu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "O kara günün üzerinden tam 31 yıl geçti. Cumhuriyet değerlerimizi hazmedemeyenlerin kurdukları bir savaştı bu yapılan. Daha önce Maraş'ta, Çorum'da olduğu gibi aydınlıkçı ve özgürlükçü düşüncelerin yok edilmesine yönelik Madımak'ta da önceden kurgulanmış, sonra da hayata geçirilmiş bir eylemdi. O gün yakılan insanlarımız değil, fikirlerdi. Ancak şunu iyi biliyoruz ki, yıllar geçse de bu yangın sönmeyecek! Suçlular cezasını çekene kadar bu mücadelenin içinde olacağız. 31 yıl önce Madımak'ta kaybettiğimiz aydınlarımızı, ozanlarımızı, şairlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. - İZMİR