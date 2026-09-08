Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda temmuzda 48 bin 218 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda temmuzda 48 bin 218 yolcuya hizmet verildi

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı\'nda temmuzda 48 bin 218 yolcuya hizmet verildi
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DHMİ verilerine göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda temmuz ayında 48 bin 218 yolcu ağırlandı, 392 uçak trafiği gerçekleşti ve 477 ton yük taşındı. Yılın ilk 7 ayında ise toplam yolcu sayısı 278 bin 905'e ulaşarak havalimanının yoğunluğunu gözler önüne serdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının temmuz ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda temmuz ayında 48 bin 218 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 392, taşınan yük miktarı da 477 ton olarak açıklandı.

Havalimanından yararlanan yolcu sayısı bu yılın ocak-temmuz döneminde ise 278 bin 905 kişi olarak açıklandı. 7 aylık dönemde gerçekleşen uçak trafiği 2 bin 124, taşınan yük miktarı da 2 bin 346 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

Havacılık, Ulaşım, Yerel, Dhmi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda temmuzda 48 bin 218 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda temmuzda 48 bin 218 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
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