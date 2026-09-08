Sivas Nuri Demirağ Havalimanı\'nda temmuzda 48 bin 218 yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının temmuz ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda temmuz ayında 48 bin 218 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 392, taşınan yük miktarı da 477 ton olarak açıklandı.

Havalimanından yararlanan yolcu sayısı bu yılın ocak-temmuz döneminde ise 278 bin 905 kişi olarak açıklandı. 7 aylık dönemde gerçekleşen uçak trafiği 2 bin 124, taşınan yük miktarı da 2 bin 346 ton olarak kayıtlara geçti.