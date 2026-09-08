Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın yeni pisti 4 Eylül 2027'de hizmete açılacak - Son Dakika
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Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın yeni pisti 4 Eylül 2027'de hizmete açılacak

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı\'nın yeni pisti 4 Eylül 2027\'de hizmete açılacak
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Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yapımı süren 3 bin 780 metre uzunluğundaki yeni pistin, Sivas Kongresi'nin 108. yıl dönümü olan 4 Eylül 2027'de hizmete açılması hedefleniyor. Havalimanı kapatılmadan tamamlanacak proje kapsamında 162 işçi 24 saat esasıyla çalışırken, mevcut pist bakımı nedeniyle oluşabilecek yolcu kaybının da önüne geçilecek.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yapımı süren 3 bin 780 metre uzunluğundaki yeni pistinin 4 Eylül 2027'de hizmete açılması hedefleniyor.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yapımı devam eden 3 bin 780 metre uzunluğundaki yeni pist ile terminal binasında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları sürüyor. Yeni pistin Sivas Kongresi'nin 108. yıl dönümü olan 4 Eylül 2027 tarihinde hizmete açılması planlanıyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Yeni Pist Yapımı ve Terminal Binası Onarım İşi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi. Havalimanı Müdürü Ebubekir Taşseten ve yüklenici firma yetkilileri tarafından heyete çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi verildi. Proje kapsamında 3 bin 780 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yeni pist inşa edilecek. Bağlantı ve taksi yollarının yanı sıra terminal binasında da yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

162 işçi 24 saat esasına göre çalışıyor

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ana kazı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve dolgu çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu anda sahada ana kazılar gerçekleştirilmiş durumda ve ciddi bir dolgu çalışması devam ediyor. 3 bin 780 metre uzunluğundaki ek pistin, inşallah önümüzdeki yıl 4 Eylül'de, Sivas Kongresi'nin 108. yıl dönümünde açılması planlanıyor. Burada yoğun bir çalışma yürütülüyor. 162 işçi, 24 saat esasına göre gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 60 kamyon, greyder, kepçe, dolgu ve sıkıştırma aracıyla büyük bir faaliyet devam ediyor. Müteahhit firma yetkilileri, çalışanlar ve saha mühendisleri tarafından çalışmaların hangi aşamalardan geçeceğine ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. Planlamaya göre bahar aylarına kadar zemin dolgusu, altyapı ve drenaj çalışmaları tamamlanacak. Yaz döneminde ise üstyapı ve asfalt çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle birlikte 4 Eylül 2027 tarihinde ek pistin Sivas'a kazandırılması hedefleniyor" dedi.

Havalimanı kapanmadan yeni pist tamamlanacak

Mevcut pistin 2005 yılında inşa edildiğini belirten Güler, kapsamlı bakım ve onarım sırasında havalimanının uzun süre kapalı kalmasının önüne geçilmesi amacıyla yeni pist projesinin hayata geçirildiğini söyledi. Güler, "Bu tür pistlerin belirli dönemlerde bakım, onarım ve altyapı çalışmalarına ihtiyacı bulunuyor. Bu çalışmaların yapılabilmesi için de havalimanının kapatılması gerekiyor. Pistte gerçekleştirilecek kapsamlı tamirat ve onarım çalışmalarının yaklaşık 15 ay ile 2 yıl arasında bir süreyi kapsaması öngörülüyor. Bölgede yoğun bir yolcu trafiğine hizmet veren havalimanının bu süre boyunca kapalı kalması ciddi bir yolcu kaybına neden olacaktı. Bu nedenle konu Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na arz edildi. Proje geçtiğimiz yıl yatırım programına alındı. Şu anda mevcut ana pist tüm yolcu trafiğine hizmet vermeye devam ederken yeni pistin yapımı da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Böylece havalimanının herhangi bir şekilde kapatılması söz konusu olmadan ek pist inşa edilerek hizmete alınacak" diye konuştu.

Nuri Demirağ Havalimanı'nda haftada yaklaşık 60 uçağın iniş ve kalkış yaptığını ifade eden Güler, "Ek pist çalışmalarının hayırlı olmasını diliyor, burada görev yapan tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın yeni pisti 4 Eylül 2027'de hizmete açılacak - Son Dakika

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