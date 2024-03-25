Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şubat ayında 35 bin 131 yolcuya hizmet verdi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre; Şubat ayında 35 bin 131 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 293 olarak açıklandı. Yolcu trafiğinin yanı sıra 304 ton yük taşındı. Açıklanan rakamlarla birlikte Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 2024'ün ilk 2 ayında 67 bin 933 yolcuya hizmet verdi. 561 ton yük taşınan havalimanında 544 uçak trafiği gerçekleşti. - SİVAS
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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