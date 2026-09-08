Sivas'ta 13 yıldır bitirilemeyen Geminbeli Tüneli, 4 Eylül'de de açılmadı - Son Dakika
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Sivas'ta 13 yıldır bitirilemeyen Geminbeli Tüneli, 4 Eylül'de de açılmadı

Sivas\'ta 13 yıldır bitirilemeyen Geminbeli Tüneli, 4 Eylül\'de de açılmadı
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Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçelerini bağlayacak Geminbeli Tüneli, 2013'te başlanan yapımına rağmen 13 yıldır tamamlanamadı. Karayolları yetkililerinin işaret ettiği 4 Eylül tarihinde de açılamayan tünel, bölge halkının kış endişesini artırdı.

Sivas'ta Bayburt Grup tarafından yapımı üstlenilen Geminbeli Tüneli aradan geçen 13 yıla rağmen hala bitirilemeyen tünel için 4 Eylül tarihi verilmişti. Yapımı yılan hikayesine dönen tünel, bu 4 Eylül'de de açılmadı.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlaması planlanan Geminbeli Tüneli'nin yapımına 2013 yılında başlandı. Bayburt Group tarafından inşası süren tünelin 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanırken, aradan geçen 13 yıla rağmen hala tamamlanamadı. Tünel, 8 farklı ulaştırma bakanının dönemine şahitlik ederken kış aylarında sürücülere zor anlar yaşattı. Toplam uzunluğu 8,6 kilometre olan tünel için Temmuz ayında tarih verilmişti. Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Karayolları Bölge Müdürü'nün 4 Eylül tarihini işaret ettiği tünelde çalışmalar tamamlanamadı.

Bir dizi programa katılmak üzere Suşehri ilçesine giden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve il protokolü, Geminbeli Tüneli şantiyesini ziyaret etti. Şantiye sorumlularından bilgi alan protokol üyeleri, çalışanlara kolaylıklar diledi. Kış şartlarının kapıya dayandığı kentte tünelin ne zaman ulaşıma açılacağı ise bölge halkının merak konusu oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta 13 yıldır bitirilemeyen Geminbeli Tüneli, 4 Eylül'de de açılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 13 yıldır bitirilemeyen Geminbeli Tüneli, 4 Eylül'de de açılmadı - Son Dakika
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