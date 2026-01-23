Sivas'ta yoğun kar hayatı felç etti: Yolculara sıcak çorba ikram edildi - Son Dakika
Sivas'ta yoğun kar hayatı felç etti: Yolculara sıcak çorba ikram edildi

23.01.2026 13:22  Güncelleme: 13:25
Sivas'ta son 20 yılda yaşanan en yoğun kar yağışı nedeniyle şehirde ulaşım aksamaları meydana geldi. Sivas Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ederken, otobüs terminalinde yolculara sıcak çorba ikram edildi.

Sivas'ta son 20 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı. Ulaşımda aksamalar yaşanan kentte Sivas Belediyesi ekipleri karla mücadeleyi sürdürürken, otobüs terminalinde yolculara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Sivas'ta son 20 yılın en yoğun kar yağışı olarak değerlendirilen kar ve tipi, kent genelinde yaşamı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle şehirlerarası yollar ulaşıma kapanırken, otobüs seferlerine de izin verilmiyor. İlçeler arası ulaşımda ise ciddi aksamalar yaşanıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Sivas Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Seferlerin durdurulması nedeniyle terminalde beklemek zorunda kalan yolcuları yalnız bırakmayan Sivas Belediyesi ekipleri, terminalde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye bünyesinde görev yapan 783 personel ve 130 araç, kent genelinde görev alıyor. Ekipler 65 mahallede ana arterler, bulvarlar, büyük cadde ve sokaklar, toplu ulaşım güzergahları ile hastane ve sağlık kuruluşlarına ulaşımın sağlanabilmesi için yoğun mesai harcıyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile cami önlerinde de kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarının kesintisiz devam edeceği bildirildi. - SİVAS

