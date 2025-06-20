Sivas\'ta 2024 Ölüm İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta geçtiğimiz yıl içerisinde 4 bin 726 kişi öldü. Bu kişilerin bin 724'ünün ölüm sebebi dolaşım sistemi hastalıkları olarak kayıtlara geçti.

Dolaşım sistemine bağlı hastalıkların ardından Sivaslıların hayatını kaybetmesine neden olan en önemli ikinci neden ise iyi huylu ve kötü huylu tümörler oldu.

Sivas'ta 2024 yılında tümör nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 795 olarak açıklandı. 745 kişi solunum sistemi hastalıkları nedeniyle, 145 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle, 290 kişi endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar nedeniyle, 112 kişi dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler nedeniyle, 571 kişi de diğer hastalıklara bağlı olarak hayata göz yumdu. Koronavirüs dolayısıyla 2024'te 4 kişinin hayatını kaybettiği Sivas'ta nedeni bilinmeyen ölüm sayısı ise 340 oldu. - SİVAS