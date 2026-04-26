Sivas\'ta 312 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Sivas İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan 312 hacı adayı için şehirlerarası otobüs terminalinde uğurlama programı düzenlendi.

Sala ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Vali Yardımcısı Osman Altın, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Müftüsü Hasan Limon, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hacı adayları ve vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından hacı adayları ile yakınlarının vedalaşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Koç'un yaptığı duanın ardından, okunan salavat ve telbiyeler eşliğinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. - SİVAS