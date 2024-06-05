Sivas'ta 38 Yıl Sonra Minareye Kavuşan Cami - Son Dakika
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Yerel

Sivas'ta 38 Yıl Sonra Minareye Kavuşan Cami

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyünde 1986 yılında maddi imkansızlıklar nedeniyle minaresiz şekilde inşa edilen cami, 38 yıl sonra minaresine kavuştu. Köy sakinlerinin anlaşmazlık yaşadığı minare yapımını üstlenen hayırsever çift, caminin minaresini yaptırdı. Dışarıdan bakıldığında evi andıran cami, artık minaresiyle daha güzel bir görüntüye sahip.

05.06.2024 10:56
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Sivas'ta bir köyde 1986 yılında maddi imkansızlıklar nedeniyle minaresiz şekilde inşa edilen cami 38 yıl sonra minaresine kavuştu.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eskiçubuk köyüne 1986 yılında bir cami yaptırıldı. Camiye, maddi imkansızlıklar nedeniyle minare yapılamadı. 38 yıldır minaresi olmayan camiye minare sonradan yapılmak istendi. Köy sakinlerinin birleşerek yapmak istediği minare ile ilgili anlaşmazlık çıkınca hayırsever Bilal ve Ayfer Koç çifti, minarenin yapımını üstlendi. Bir dönem dışarıdan bakıldığında konuta benzeyen cami, aradan geçen 38 yılın ardından minaresine kavuştu.

Minareyi köy sakinlerinin bir araya gelerek yaptırmak istediği ancak anlaşmazlık çıktığını ifade eden Bilal Koç, "Komşularla anlaşmazlık oldu, biz de araya girdik. Caminin minaresini yaptırmaya vesile olduk. 1986 yılından bu yana camide minare yoktu. Hanım ile anlaştık, ve yaptık" dedi.

"Dışarıdan bakıldığında evi andırıyordu"

Çocukluğu Eskiçubuk köyünde geçen Ayfer Koç ise, "Cami yapılmıştı ama minaresi yoktu. Biz gelip giderken üzülüyorduk. Karı-koca karar verdik, sürpriz olmasını istedik. Dışarıdan bakıldığında orası bir ev gibiydi. Cami olduğu belli değildi. Şimdi iyi oldu hiç değilse bir minaresi var artık" ifadelerine yer verdi.

"Minare için iki senedir mücadele veriliyordu"

Köy sakini Ekrem Şenol ise, "1986 yılında yapılmış bir cami. Minare için iki senedir mücadele veriliyordu. Bir araya gelememişler. Hayırseverlerimiz de karar vermişler ve yaptırdılar. Herkesin umduğundan daha da güzel bir görüntü oldu. Köyümüzün camisinde 38 sene sonra minare göründü" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta 38 Yıl Sonra Minareye Kavuşan Cami - Son Dakika

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