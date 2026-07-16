Sivas\'ta kamu yatırımlaınrda 6 ayda 4 milyar 147 milyon lira harcandı

Sivas'ta İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 3. Toplantısı'nda, il genelinde devam eden 381 kamu yatırımının son durumu değerlendirilirken, yatırımlarda gelinen aşama ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Sivas'ta İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 3. Toplantısı ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde devam eden 381 kamu yatırımının son durumu değerlendirildi.Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Adem Taşkın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.Toplantıda il genelinde devam eden kamu yatırımlarının mevcut durumu ve gerçekleşme seviyeleri değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon gerektiren konular kurul üyeleriyle birlikte ele alındı.

381 proje yatırım programında yer alıyor"

Toplantının açılışında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının kamu yatırımlarının mevcut durumunun değerlendirildiği, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirildiği ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretildiği önemli toplantılar olduğunu söyledi.1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde yatırım programında yer alan çalışmaların değerlendirileceğini belirten Şimşek, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarından alınan verilere göre haziran ayı sonu itibarıyla Sivas'ta toplam 381 proje bulunduğunu ifade etti.Projelerin 90'ının tarım, 84'ünün ulaştırma, 64'ünün eğitim ve kültür, 28'inin sağlık, 15'inin enerji, 83'ünün sosyal ve iktisadi diğer kamu hizmetleri ile 17'sinin konut, imalat, turizm ve madencilik sektörlerinde yer aldığını belirten Şimşek, yatırımların 27'sinin tamamlandığını, 249'unun yapım aşamasında, 44'ünün ihale sürecinde, 61'inin ise etüt ve proje aşamasında olduğunu kaydetti.

"Yatırım bedeli 134 milyar lirayı aştı"

Devam eden yatırımların toplam proje bedelinin 134 milyar 317 milyon lira olduğunu belirten Şimşek, bu tutarın 48 milyar 785 milyon lirasının önceki yıllarda harcandığını söyledi.

2026 yılı için ayrılan 19 milyar 122 milyon lira ödeneğin 4 milyar 147 milyon lirasının haziran ayı sonu itibarıyla kullanıldığını belirten Şimşek, yüzde 22 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığını ifade etti.

"Önemli yatırımlar sürüyor"

Yaz döneminin başlamasıyla birlikte inşaat sezonunun hız kazandığını ifade eden Şimşek, yeni ihalelerin yapılmaya başlandığını ve sahadaki çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.Yakın zamanda temeli atılan Çamlıbel Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'nin Sivas ve bölge açısından önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Şimşek, Nuri Demirağ Havalimanı Yeni Pist Projesi, Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Hastanesi ile ulaşım, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarındaki yatırımların da planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.Konuşmasının ardından yatırımcı kurum temsilcileri sorumluluk alanlarında yürütülen yatırımların son durumu ve gerçekleşme oranları hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 3. Toplantısı ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - SİVAS