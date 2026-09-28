Sivas'ta 75 milyon TL'lik yeni YHT gar binası törenle açıldı - Son Dakika
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Sivas'ta 75 milyon TL'lik yeni YHT gar binası törenle açıldı

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Sivas\'ta 75 milyon TL\'lik yeni YHT gar binası törenle açıldı
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Sivas'ta 75 milyon TL yatırım bedeliyle tamamlanan yeni YHT gar binası törenle hizmete açıldı. 26 Nisan 2023'te hizmete başlayan YHT bugüne kadar 2 milyon 357 bin yolcuya hizmet verdi; yeni gar binası ise aynı anda 400 kişiye hizmet verebilecek ve 200 araçlık otoparka sahip.

Sivas'ta 75 milyon TL yatırım bedeliyle tamamlanan Sivas yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren yatırımları çerçevesinde yeni gar binasının inşası tamamlandı. Mevcut tren garı yanında 75 milyon TL bedel ile inşa edilen yeni gar binası, düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Açılış törenine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gar binası ile ilgili bilgiler verdi.

"YHT hattı 2 milyon 357 bin yolcuya hizmet verdi"

Vali Şimşek, "Hizmet şartlarına uygun nitelikli bir gar binasının yapılması şehrimiz için çok gerekliydi. Eski gar binamız artan ihtiyaca ve yolcu sayısına cevap veremiyordu. Bu ihtiyaç doğrultusunda bölgede bulunan tarihi Lojistik Ambar binası, özgün mimari özellikleri korunarak, modern hizmet alanlarıyla bütünleştirilerek projelendirildi, ihale edildi ve 1 buçuk yıl gibi bir sürede tamamlandı. Bir taraftan şehrimizin tarihi ve mimari dokusu korunmuş oldu, bir taraftan da şehrin ulaşım ihtiyacına cevap veren bir yapı Sivas'ımıza kazandırıldı. 26 Nisan 2023 tarihinde Sivas'ta hizmet vermeye başlayan Yüksek Hızlı Trenin hemşehrilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını ve her geçen gün yolcu sayısının arttığını görüyoruz. Rakamlara baktığımızda bugüne kadar toplam 2 milyon 357 bin yolcuya hizmet verilmiş. Bu rakam YHT'nin Sivas için ne kadar önemli, isabetli ve halkımıza dokunan bir yatırım olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"Kimlikli bir eseri kazandırmakta memnuniyet verici"

Sivas'ta ulaşım yatırımlarının devam edeceğine vurgu yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sivas'ımız için biz burasının kimlikli olması noktasında bir çabamız oldu. Sivas gibi kadim şehirlerimizin belli altyapı programlarında günümüzün teknolojik imkanları, o dönemin inşaat özellikleri yansıtılabilir. Ancak Sivas gibi tarihi bir gar binamızın bulunduğu yerde hem inşaat teknolojileri hem de mekanik sistemler açısından farklı bir gar binası inşa edilebilirdi. Tarihi kimliği ve dokusuyla gar binamızın yanında Yüksek Hızlı Tren hizmetinden yararlanırken aslında bu tescilli olan binayı daha özellikli kılarak nasıl hizmet yapabiliriz diye bir çalışma yürütmüştük. Dünyada örnekleri olduğu gibi tarihi binanın yanında yine ihtiyacı tamamlayacak şekilde çok daha farklı binalar mevcut. Biz burayı da aynı anlayışla planladık. Bölge kurulumuzun onayıyla beraber ihalesi yapıldı ve bugünde hizmete almış olacağız. Sivas'a hayırlı olsun, tarihi gar binamızın yanında böyle kimlikli bir eseri kazandırmakta memnuniyet verici" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan yeni gar binası; bin 200 metrekare kullanım alanı, 200 araç kapasiteli otopark, 2 ayrı bekleme salonuna sahip olurken aynı anda 400 kişiye hizmet verebilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta 75 milyon TL'lik yeni YHT gar binası törenle açıldı - Son Dakika
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