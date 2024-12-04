Sivas'ta Babaanneden Şifa Tarifi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivas'ta Babaanneden Şifa Tarifi

Sivas\'ta Babaanneden Şifa Tarifi

Ferhat Çobanoğlu, karaturp, bal, zencefil ve zerdeçalla yapılan karışımın öksürüğe iyi geldiğini söyledi.

04.12.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta perakende sebze halinde esnaflık yapan Ferhat Çobanoğlu, soğuk algınlığı ve öksürük için karaturpun içi oyularak konulan bal ile elde edilen sıvının en etkili antibiyotik olduğunu söyledi.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve öksürük şikayetleri de arttı. Sivas'ta uzun süren öksürüklere karşı şifa olduğu düşünülen özel bir karışım uygulanıyor. Karaturp oyularak içerisine konulan zencefil, zerdeçal ve bal karışımından elde edilen sıvı, geçmek bilmeyen öksürüğe şifa oluyor. Babaanne ilacı olarak tarif edilen bu karışım, kısa sürede hazırlanarak tüketilebiliyor. Filtre yönteminin yanı sıra rendelenerek de yapılabilen karışımın birçok rahatsızlığa iyi geldiği ifade ediliyor.

"Bu tarif babaannemin tarifidir"

Çarşıbaşı Mahallesi'nde perakende sebze halinde esnaflık yapan Ferhat Çobanoğlu, öksürüğe iyi gelen bu formülü yıllar önce babaannesinden öğrendiğini belirterek, karışımın soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısına iyi geldiğini söyledi. Karışımın hazırlanışını tarif eden Çobanoğlu, "Bizim her sene ilaç olarak yaptığımız karaturpu bu sene yine yaptık. Siroz, KOAH gibi hastalıklara karaturp çok faydalı gelir. Bu karışımı düzenli kullanmak gerekiyor. Turpumuzun içini güzelce oyduk. Bazıları suyu hemen aksın diye delik açıyor fakat bu şeklide acı bir tat oluşuyor. Eğer turpun altını delmezsek, suyunu çeke çeke kendi deliğini oluşturarak suyunu bardağın içine akıtıyor. Aktıktan sonra bu suyu içmek faydalıdır. Turpun içine bal, zencefil ve zerdeçal koyarak bu karışımı yaptık. Diğer bir faydalı karışım olarak ise turpumuzu tabağın içine rendeledik. İçine zencefil, zerdeçal ve balımızı koyarak karıştırdık. Bu karşımdan ortaya çıkan su, şifa niteliğindedir. Kışın bu karışımı yersen her derde deva olur. Bu karşımlar için en önemli nokta Sivas karaturpu olmasıdır. Sivas'ın havasının soğuk olmasından dolayı turp gevrek olur. Bu tarif babaannemin tarifidir. Babaannem bu karışımın içine karabiber de eklerdi fakat boğaz yaktığı için ben karabiber eklemeyi tercih etmiyorum. Bu karışımı çocuklar da kullanabilir. Hiçbir yan etkisi bulunmuyor. Vatandaşlar bu karışımları kullandıktan sonra bir sene boyunca ne bademcikleri şişer ne de boğaz ağrısı çekerler" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Soğuk Algınlığı, Yerel Haberler, Sağlık, Yerel, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Babaanneden Şifa Tarifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’nin konuşmasını yırtan Özgür Özel’e MHP’den sert tepki Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki
10:38 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
15:42 Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin ezeli rakibine gidiyor Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor
15:38 Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı
15:33 Suriye’de muhalifler PKK afişlerini parçaladı Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı
15:24 Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!
15:08 Müge Anlı’da televizyonculuk tarihine geçecek olay Kayıp çocuk otururken bulundu Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu
15:01 Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 11:36:25. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Babaanneden Şifa Tarifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.