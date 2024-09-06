Sivas\'ta Başıboş Köpekler Çocuklara Saldırdı, Belediyenin Savunması Şaşırttı

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Sivas'ta aileleriyle piknik yapan iki çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Aile ve çocuklar şoku atlatmaya çalışırken Sivas Belediyesi'nin savunması ise olay kadar üzücü oldu.

Sivas'ta Paşabahçe mesire alanında, piknik yapan bir ailenin çocuğu ve yeğenine başıboş köpekler saldırdı. Saldırıya uğrayan çocuklardan biri, kaçmayı başarırken diğer çocuk kalçasından ısırıldı. Çocuğun ısırıldığını gören aile hemen hastaneye giderek kuduz aşısı yaptırdı. Ardından belediye ihbar hattını arayarak şikayette bulunan aileye 'ekip gönderiyoruz' denilmesine rağmen ailenin yanına tüm gün ne gelen oldu ne de aileyi arayıp soran. Ertesi gün belediye tarafından kendilerine, 'alanda köpek bulunamamıştır' mesaj geldiğini belirten baba Harun Özer, "Çocuğum kalçasından ısırılmış. Yeğenim şoka girmiş. Alanda hiçbir güvenlik personeli yok. Belediyeyi arayıp şikayette bulunduk. Ertesi gün bize, 'söylenen alanda köpek bulunamamıştır' diye bir mesaj geldi. Daha sonra biz görevlilerle buluştuk. Görevli bize 'burada elli, altmış köpek var hangisini toplayalım?' dedi. Bize hem 'köpek yok' diye mesaj attılar hem de böyle söylediler. Hukuki süreci başlattık" ifadelerine yer verdi.

"Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum"

Akşama kadar ekip beklediklerini fakat kimsenin gelmediğini söyleyen Özer, "31 Ağustos Cumartesi günüydü. Ağabeyimle beraber pikniğe gelmiştik. Çocuklar parka gitmişti. Parktan geri dönerlerken köpekler bir anda çocukları görüp hırlayarak üstlerine doğru koşmuş. Çocuklarda korkuyla koşarken bir köpek benim çocuğumu kalçasından ısırmış. Koşarak hemen yanımıza geldi. Ağabeyimin aracıyla çocuğumu hastaneye götürdük. Kuduz aşılarına başladık ve devam ediyoruz. Olay esnasında hiçbir güvenlik yoktu. Bu mesire alanı belediyeye ait olduğu için belediye ihbar hattını arayarak şikayet oluşturduk. Saat 15.30'da aradık bize 'hemen ekip yönlendiriyoruz' dediler. Akşam 23.00'e kadar bekledik ne gelen oldu ne giden. Ertesi gün bize 'alanda köpek bulunamamıştır' diye bir mesaj geldi. Daha sonra biz görevlilerle buluştuk. Görevli bize 'burada elli altmış köpek var hangisini toplayalım?' dedi. Bize hem 'köpek yok' diye mesaj attılar hem de böyle söylediler. Hukuki süreci başlattık. Yetkililerden de gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Bu çocuklar nerede oynayacak? Mahallede köpek, orada köpek burada köpek. Bu hayvanların da bir canı var. Öldürülsün demiyoruz fakat çözüm bulunsun istiyoruz" dedi.

"Köpek kuduzsa çocuğum risk altında"

Köpeğin kuduz olma ihtimalinin olduğuna değinen anne Gamze Özer, "Burası bir piknik alanı. Burada sorumlular olmalı diye düşünüyorum. Sonuçta buraya girmek için girişte para ödüyoruz. Fakat burada çocukların can güvenliği yok. Sadece çocuklar değil yetişkinlerin de yok. Çocuklarımız kuzenler. Oğlum 12 kuzeni 11 yaşında. Oğlum ısırılınca kuzeni köpeklerin çalılara taşıdığını ve orada parçaladığını düşünerek şoka giriyor ve öylece kalıyor. Biz çok sonradan bulduk. Çocuğum ısırıldığı için hemen hastaneye gittik, aşılarına başladık. Fakat belediye halen gelip köpeği bulamadığı için ne olacak bilmiyoruz. Eğer köpek kuduzsa benim çocuğum risk altında. Bunun sorumlusu kim? Aradan bir hafta geçmesine rağmen belediye halen sözde köpeği bulmak için buraya ekip gönderdiğine dair mesaj atıyor. Olayla ilgili hukuki süreç başlattık" şeklinde konuştu. - SİVAS