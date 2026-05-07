Sivas'ta Engellilere Reflektör Yelek Dağıtımı
Sivas'ta Engellilere Reflektör Yelek Dağıtımı

07.05.2026 13:20
Sivas'ta engelli bireyler için reflektörlü yelek dağıtıldı, trafikte görünürlük artırıldı.

Sivas'ta Karayolları ve Trafik Haftası kapsamında engelli bireylerin trafikte daha görünür olması amacıyla Türkiye'de ilk kez hayat geçirilen uygulamayla beraber 50 akülü araç kullanıcısına reflektör özellikli yelek dağıtıldı. Yaklaşık 1 kilometreden fark edilen yeleklerle trafikte güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Sivas'ta Karayolları ve Güvenliği Haftası kapsamında Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde program düzenlendi. Düzenlenen programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, emniyet personeli ve çocuklar katıldı. Programda trafik polisleri çocuklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirirken, Vali Şimşek de jandarma ve trafik ekipleri tarafından kurulan stantları gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karayolları ve Trafik Haftası kapsamında ise engelli bireylerin trafikte daha güvenli şekilde hareket edebilmesi amacıyla anlamlı bir proje hayata geçirildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında 50 engelli vatandaşın akülü aracına reflektör özellikli yelek takıldı. Program kapsamında dağıtılan reflektörlü yeleklerin, akülü araç kullanan engelli bireylerin trafikte daha rahat fark edilmesini sağlayacağı belirtildi. Yaklaşık 1 kilometre mesafeden görülebilen yeleklerle özellikle gece saatlerinde ve düşük görüş şartlarında yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"Trafik kazalarında düşüş söz konusu"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, trafik haftasını çeşitli etkinlikler ile kutladıklarını belirterek, "Trafik haftasını şehrimizde çeşitli etkinlikler ile kutluyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı trafik kurallarına uyma noktasında bir farkındalık oluşturmaktır. Çocuklarımı trafik kurallarını bilen nesiller olarak yetiştirmek istiyoruz. Trafik kazalarında bir düşüş söz konusu. Geçen yıla kıyasladığımız zaman ölümlü kazalarda Sivas genelinde yüzde 33'lük bir düşüş var. Yaralamalı kazalarda ise yüzde 17'lik bir düşüş söz konusudur" dedi.

"Türkiye'de ilk

Proje hakkında bilgi veren Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Geçgil, trafikte zorlandıklarını ve yapılan yelekler ile kolaylık sağlandığını söyleyerek, "Türkiye' de ilk olarak bu yelekler emniyet müdürümüzün önerisi ile yapıldı. Türkiye'de engelli araçları çok belli olmuyor. Biz bu karışıklığı önlemek için yelekler hazırlattık. Sivas'ta güvenli bir yol için bunlar engelli kardeşlerimize çok güzel örnek oldu. Trafikte araçlar bizi görmüyor. Bizler bu yelekleri taktığımız zaman daha rahat fark edileceğiz. Bu yelekler yaklaşık 1 kilometreden gözüküyor" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

