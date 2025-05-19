Sivas'ta Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Sivas'ta Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihi kent meydanında çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Programda halk oyunları gösterileri ve spor branşlarından gösteriler yapıldı.

19.05.2025 14:27
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Sivas'ta Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

SİVAS - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sivas tarihi kent meydanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Programda halk oyunları ekipleri birbirinden güzel oyunlar sergiledi.

Sivas'ta tarihi kent meydanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı etkinlikleri düzenlendi. Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve il protokolü katıldı. Düzenlenen etkinlikte birçok yaş grubundan ekipler yöresel halk oyunları ve danslar sergilediler. Programda bisiklet, tekvando, karate gibi spor dallarının yanı sıra Wushu, Jiu Jitsu, jimnastik, ve güreş dalında faaliyet gösteren ve dereceye giren sporcular gösteri yaptılar.

"Size ait bir bayramınızın olması çok güzel bir duygu"

Gençlik ve spor bayramının kendilerine ait olmasından dolayı mutlu olduklarını ifadeden Teakwando branşör Pelin Çakmaklı "Gençlik spor müdürlüğü teakwando branşör sporcusuyum Kendi branşımda Sivas da tek sporcuyum. Poomsae ile ilgileniyorum onun dışında gençlik spor bayramını hakkı ile kutladığımızı düşünüyorum. Sporcu arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum çok başarılılar. Her branşın ayrı başarısı var. Çocuktum bayramım vardı gençtim, yine bayramım var, yaşlanacağım yine bayramım olacak. Size ait bir bayramınızın olması ve milletinizin size bunu armağan ediyor olması çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

"Gençlerimizi ve çocuklarımıza emek vererek büyüten ailelere teşekkür ediyorum"

Gençlerin yetiştirilmesinde emek veren ve büyüten ailelere teşekkür eden Ablasının halk oyunu gösterisini izlemeye gelen Hilal Yılmaz, "Sivas halk oyunları ekibinde ablam gösteri yaptı. Bütün sporcularımızın başarıları anons edildiğinde hepsiyle ayrı ayrı gurur duydum. Burada halk oyunu oynayan kişilerden birinin de benim ablam olması beni ayrıca çok mutlu etti. Bütün gençlerimizi ve çocuklarımızı güzel emekler vererek büyüten ailelere de çok teşekkür ediyorum 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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