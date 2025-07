Sivas\'ta Kadınlar \'Kitap Otağı\'nda Bir Araya Geliyor

Sivas'ta kadınlar, gündüz kuşağı televizyon programları izlemek yerine Sivas Belediyesi tarafından oluşturulan "Kitap Otağı" adlı mekanda bir araya geliyor. Kitap okuyup üzerine sohbet eden kadınlar, Sivas Okuyan Kadınlar Derneği çatısı altında hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de toplumsal değişime öncülük ediyor.

Sivas Belediyesi tarafından kadınların sosyal ve kültürel alanda daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan "Kitap Otağı", kadınların kitap okuyup üzerine tartıştığı, fikir ürettiği ve birlikte vakit geçirdiği bir buluşma noktası oldu. Sivas Okuyan Kadınlar Derneği'nin öncülüğünde yürütülen etkinlikler, kadınların gündüz kuşağı televizyon programları izlemek yerine daha nitelikli zaman geçirmesini sağlıyor. Dernek üyeleri her ay bir kitap belirleyerek okuyor, ardından topluca bir araya gelerek kitap üzerine değerlendirme yapıyor. Bu sayede hem bireysel gelişim hem de toplumsal bilinç destekleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Okuyan Kadınlar Derneği Başkanı Esma Yıldız, kadınların gündüz programı izlemek yerine buraya kitap okumaya geldiklerini belirterek, "Kitap okuma eksikliği, kadınları televizyon programlarına bağlayarak sabah ve akşam kuşaklarını izlemeye teşvik ediyor. Sosyal alanların geliştirilmesi ve insanların okumaya yönlendirilmesi gerekiyor. Okuyan annelerin çocukları da okuyor" ifadelerini kullandı.

"Kitap buluşmaları gerçekleştiriyoruz"

Başkan Esma Yıldız güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Sivas'ta kadınların sadece kitap okuyup dağıldığı değil, bir araya gelip birbirini güçlendirdiği, sorguladığı, düşündürdüğü ve ürettiği bir yapıya ihtiyaç doğmuştu. Bu eksikliği görerek Sivas Okuyan Kadınlar Derneği'ni kurduk. Kitap Otağı, bizim için sadece bir mekan değil, bir buluşma, üretme ve paylaşma alanıdır. Burada kitap buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Dernek üyelerimizle her ay bir kitap belirliyoruz. Hepimiz aynı kitabı okuyup bir araya gelerek değerlendiriyoruz. Genellikle bizlere olumlu geri dönüşler alıyoruz. Sivas'ta böyle yer mi varmış ya da İstanbul'da bir kültür merkezinde gibi hissettim diyenler oluyor. Çocuklarıyla gelen anneler, genç kadınlar, emekliler ve her yaştan insan buraya gelerek en iyi şekilde ağırlanıyor. Çocuklar, annelerinden ve babalarından gördüklerini yapıyorlar. Evde sürekli televizyon izleyen bir anneden çocuğundan kitap okuması beklemek mümkün olmuyor. Programları izleyen kadınların birçoğu da buraya geldi. Buraya gelerek kitap okuyoruz ve okuma saatleri yapıyoruz. Güzel geri dönüşler alıyoruz ve bu durum bizi mutlu ediyor. Biz bu dernekte her ay 1 kitap okuyoruz ve yılda 12 kitap etmektedir. 12 tane kitap okumak da bir insana neler katabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"Kitap tahlilleri yapıyoruz"

Kitap okumaya gelen Tuğçe Göğüş, toplumun ahlaki yönünü değiştirebilecek bazı programlar yerine burada kitap okumanın daha yararlı olduğunu söyleyerek, "Her ay burada kitap okuyarak toplanıp kitapları tahlil ediyoruz. Dernek üyelerimiz, buraya gelerek kitaplarını okuyarak vakitlerini geçiriyorlar. Bazı vatandaşlarımız buraları gezmek istiyor, kitapları alıp okuyabiliyorlar. Toplumun ahlaki yönünü değiştirebilecek bazı programlar yerine buraya gelerek kitap okuyarak daha yararlı olacağını düşünüyorum. Buraya gelip kitap okuyarak topluma daha yararlı bireyler yetiştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Sabah kuşağı terörü var"

Hatice Karatepe ise vaktin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Ben çocuk yaşta okuma alışkanlığı kazanmış bir insanım. Okumaktan daha keyifli bir şey varsa okuduğumuz kitabı diğer okurlarla konuşmak, tartışmak, farklı bakış açılarını gözlemlemek için o yüzden bu derneğe üye oldum. Burada hep birlikte kitaplar üzerine sohbetler ediyoruz. Birbirilerimize Kitap önerilerinde bulunuyoruz. Toplumda korkunç bir şekilde sabah kuşağı terörü var. Vakit çok kıymetli bu vakitleri programlar izlemek yerine kitaplar okuyarak, okuma sohbetleri yaparak değerlendirmek gerekiyor. Çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek için kitap okumak çok önemli" şeklinde konuştu. - SİVAS