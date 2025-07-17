Sivas'ta Kadınlar 'Kitap Otağı'nda Bir Araya Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sivas'ta Kadınlar 'Kitap Otağı'nda Bir Araya Geliyor

Sivas\'ta Kadınlar \'Kitap Otağı\'nda Bir Araya Geliyor
17.07.2025 11:34  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta kadınlar, Sivas Belediyesi'nin oluşturduğu 'Kitap Otağı' mekânında bir araya gelerek kitap okuyup tartışıyorlar. Sivas Okuyan Kadınlar Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikler, kadınların kişisel gelişimlerinin yanı sıra toplumsal bilinci artırmayı da hedefliyor.

Sivas'ta kadınlar, gündüz kuşağı televizyon programları izlemek yerine Sivas Belediyesi tarafından oluşturulan "Kitap Otağı" adlı mekanda bir araya geliyor. Kitap okuyup üzerine sohbet eden kadınlar, Sivas Okuyan Kadınlar Derneği çatısı altında hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de toplumsal değişime öncülük ediyor.

Sivas Belediyesi tarafından kadınların sosyal ve kültürel alanda daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan "Kitap Otağı", kadınların kitap okuyup üzerine tartıştığı, fikir ürettiği ve birlikte vakit geçirdiği bir buluşma noktası oldu. Sivas Okuyan Kadınlar Derneği'nin öncülüğünde yürütülen etkinlikler, kadınların gündüz kuşağı televizyon programları izlemek yerine daha nitelikli zaman geçirmesini sağlıyor. Dernek üyeleri her ay bir kitap belirleyerek okuyor, ardından topluca bir araya gelerek kitap üzerine değerlendirme yapıyor. Bu sayede hem bireysel gelişim hem de toplumsal bilinç destekleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Okuyan Kadınlar Derneği Başkanı Esma Yıldız, kadınların gündüz programı izlemek yerine buraya kitap okumaya geldiklerini belirterek, "Kitap okuma eksikliği, kadınları televizyon programlarına bağlayarak sabah ve akşam kuşaklarını izlemeye teşvik ediyor. Sosyal alanların geliştirilmesi ve insanların okumaya yönlendirilmesi gerekiyor. Okuyan annelerin çocukları da okuyor" ifadelerini kullandı.

"Kitap buluşmaları gerçekleştiriyoruz"

Başkan Esma Yıldız güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Sivas'ta kadınların sadece kitap okuyup dağıldığı değil, bir araya gelip birbirini güçlendirdiği, sorguladığı, düşündürdüğü ve ürettiği bir yapıya ihtiyaç doğmuştu. Bu eksikliği görerek Sivas Okuyan Kadınlar Derneği'ni kurduk. Kitap Otağı, bizim için sadece bir mekan değil, bir buluşma, üretme ve paylaşma alanıdır. Burada kitap buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Dernek üyelerimizle her ay bir kitap belirliyoruz. Hepimiz aynı kitabı okuyup bir araya gelerek değerlendiriyoruz. Genellikle bizlere olumlu geri dönüşler alıyoruz. Sivas'ta böyle yer mi varmış ya da İstanbul'da bir kültür merkezinde gibi hissettim diyenler oluyor. Çocuklarıyla gelen anneler, genç kadınlar, emekliler ve her yaştan insan buraya gelerek en iyi şekilde ağırlanıyor. Çocuklar, annelerinden ve babalarından gördüklerini yapıyorlar. Evde sürekli televizyon izleyen bir anneden çocuğundan kitap okuması beklemek mümkün olmuyor. Programları izleyen kadınların birçoğu da buraya geldi. Buraya gelerek kitap okuyoruz ve okuma saatleri yapıyoruz. Güzel geri dönüşler alıyoruz ve bu durum bizi mutlu ediyor. Biz bu dernekte her ay 1 kitap okuyoruz ve yılda 12 kitap etmektedir. 12 tane kitap okumak da bir insana neler katabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"Kitap tahlilleri yapıyoruz"

Kitap okumaya gelen Tuğçe Göğüş, toplumun ahlaki yönünü değiştirebilecek bazı programlar yerine burada kitap okumanın daha yararlı olduğunu söyleyerek, "Her ay burada kitap okuyarak toplanıp kitapları tahlil ediyoruz. Dernek üyelerimiz, buraya gelerek kitaplarını okuyarak vakitlerini geçiriyorlar. Bazı vatandaşlarımız buraları gezmek istiyor, kitapları alıp okuyabiliyorlar. Toplumun ahlaki yönünü değiştirebilecek bazı programlar yerine buraya gelerek kitap okuyarak daha yararlı olacağını düşünüyorum. Buraya gelip kitap okuyarak topluma daha yararlı bireyler yetiştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Sabah kuşağı terörü var"

Hatice Karatepe ise vaktin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Ben çocuk yaşta okuma alışkanlığı kazanmış bir insanım. Okumaktan daha keyifli bir şey varsa okuduğumuz kitabı diğer okurlarla konuşmak, tartışmak, farklı bakış açılarını gözlemlemek için o yüzden bu derneğe üye oldum. Burada hep birlikte kitaplar üzerine sohbetler ediyoruz. Birbirilerimize Kitap önerilerinde bulunuyoruz. Toplumda korkunç bir şekilde sabah kuşağı terörü var. Vakit çok kıymetli bu vakitleri programlar izlemek yerine kitaplar okuyarak, okuma sohbetleri yaparak değerlendirmek gerekiyor. Çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek için kitap okumak çok önemli" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Kadınlar 'Kitap Otağı'nda Bir Araya Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis’e götürdü Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp’ün formasını emekli etti Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp'ün formasını emekli etti
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu

08:54
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
15:42
Fenerbahçe’den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig’de kaldı İşte yeni takımı
Fenerbahçe'den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
15:38
Şam’ı bombardımana tutan Netanyahu’dan ilk açıklama
Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama
15:31
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
15:26
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a yeni saldırılar düzenledi Ölü ve yaralılar var
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var
15:26
Fenerbahçe Milan Skriniar’ın transferinde geri sayıma geçti
Fenerbahçe Milan Skriniar'ın transferinde geri sayıma geçti
15:15
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
15:13
Güven Yalçın Süper Lig’e geri döndü
Güven Yalçın Süper Lig'e geri döndü
15:07
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
14:59
Tatilden döndü, kuaföre koştu Yasemin Şefkatli’den yeni stil hamlesi
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
14:49
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
14:38
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 11:40:25. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Kadınlar 'Kitap Otağı'nda Bir Araya Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.