Sivas'ta Karla Mücadele İçin 65 Araç ve 255 Personel Görevde - Son Dakika
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Sivas'ta Karla Mücadele İçin 65 Araç ve 255 Personel Görevde

Sivas Belediyesi, kış aylarında ulaşımda aksamaların önlenmesi için 65 araç ve 255 personel ile 7/24 karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, ekiplerin kar yağıp düşmeden önce hazırlıklarını tamamladığını ve ulaşımın güvenliğini sağlama noktasında yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

04.12.2024 19:56
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Sivas'ta 65 araç ve 255 personel karla mücadelede görev alıyor

SİVAS - Sivas Belediyesi, kış aylarında şehir içi ulaşımın aksamaması adına 65 araç ve 255 personel ile 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Soğuk iklim kenti olarak bilinen Sivas'ta belediye ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Ana arterler ve ara sokaklar olmak üzere kentin birçok bölümünde buzlanma ve karla mücadele eden ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yoğun çaba harcıyor. Sivas Belediyesi saha amirliğindeki ekipleri ziyaret ederek kış hazırlıklarını denetleyen Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, özellikle yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemlerin alındığını söyledi. Kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydeden Başkan Uzun, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için çalıştıklarını ifade etti.

"İnşallah bu sene kar yağışı anlamında çok bereketli olur"

Başkan Uzun "24 Kasım'da şehrimize ilk kar yağışı gerçekleşti. Sivas Belediyesi olarak 65 mahallede hızlı bir şekilde ekiplerimiz çalışmaya başladılar. Kar yağmadan 2 hafta önce müdürlerimizle toplantı yaparak planlamalarımızı gerçekleştirmiştik. Hazırlıklarımızın ne kadar doğru olduğunu da 24 Kasım tarihinde görmüş olduk. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı devam edecek. Şu an itibariyle 65 iş makinesi ve araç ile birlikte 255 personelimiz Sivas halkının hizmetinde. İnşallah bu sene kar yağışı anlamında çok bereketli olur. Şimdiden tüm ekip arkadaşlarımıza gayretleri ve çabaları için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte bu sene iyi bir hizmet ortaya koyacağımıza inanıyorum. Ekibimize yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Karla Mücadele İçin 65 Araç ve 255 Personel Görevde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Karla Mücadele İçin 65 Araç ve 255 Personel Görevde - Son Dakika
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