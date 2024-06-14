Sivas'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan denetimleri başladı

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Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvan temin etmeleri amacıyla il genelinde sıkı bir denetim programı başlattı.

Program kapsamında, hayvan pazarları resmi veteriner ekipleri tarafından denetlendi ve yol kontrolleri yapıldı.

Araçların ekipler tarafından titizlikle denetlendiği yol kontrollerinde, hayvanların taşınma koşulları ve sağlık durumları ile belgeler incelendi.

İlde kurulan kurbanlık hayvan pazarlarında yapılan denetimlerde ise hayvan sağlığı ve refahını ön planda tutan ekipler, kurbanlık hayvanların veteriner sağlık raporlarını kontrol ederken, sağlık koşullarını da inceledi. - SİVAS