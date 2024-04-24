Sivas'ta Madımak Otu Pazarlarda Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Sivas'ta Madımak Otu Pazarlarda Satışa Sunuldu

Sivas\'ta Madımak Otu Pazarlarda Satışa Sunuldu

Sivas'ta baharın gelmesiyle birlikte dağlardan toplanan madımak otu pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Pazar esnafı, yeni neslin madımak toplamadığını belirterek endişelerini dile getirdi. Geleneksel yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan madımak, günümüzde hazır olarak satın alınırken, genç neslin hamburger ve pizza gibi zararlı yiyeceklere yönelmesiyle toplama geleneği tehlikeye girmektedir.

24.04.2024 10:54
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Sivas'ta baharın gelmesiyle birlikte dağlardan toplanan madımak otu pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Pazar esnafı artık köylerde yeni neslin madımak toplamadığını belirterek, "Şimdiki nesil madımak toplamıyor. Birkaç seneye kadar da bu emekçi kadınlarımız ölürse madımak olayı biter" dedi.

Türkiye'nin geleneksel yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan ve türkülere dahi konu olan madımak, yıllar boyunca özellikle kırsal bölgelerde yaşayan genç kızlar tarafından doğada tek tek elle toplanırken, günümüzde halk pazarlarında veya marketlerden hazır olarak satın alınıyor.

"Şimdiki nesil madımak toplamıyor, hamburger yemeye gidiyor"

Pazarda madımak satan Ethem Yıldız, "10 senedir madımak işi ile uğraşıyorum. Madımak nisan ayında toplanmaya başlanır ve haziran ayına kadar devam eder. Bunu toplayan şu an köylü kadınlarımız, emekçi kadınlarımız var. Ne yazık ki o eski kadınlarımız da artık yaşlanıyor ve nesli tükeniyor. Şimdiki nesil madımak toplamıyor. Birkaç seneye kadar da bu emekçi kadınlarımız ölürse madımak olayı biter. Şimdi çocuklar pizza yemeye, hamburger yemeye gidiyorlar. Böylesi zararlı şeyleri yiyorlar ve madımak gibi yararlı bir şeyi yemiyorlar. Önceden kadınlarımız madımağı kendileri severek topluyordu. Şimdi ise nesil değiştiğinden dolayı kadınlarımız da tembelleşti ve madımak toplamıyorlar. Satın almaya geldiklerinde ise 'Bunun toplamasında ne var ki' diyorlar. Madımağı toplaması kolay değildir. Madımağı topladıktan sonra 1 ay boyunca hasta yatabilirsiniz. Emekçi kadınlarımızın ellerine sağlık, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Madımak da pazara düştü"

Pazara alışveriş yapmaya gelen Ahmet Turan Yıldırım, "Kadınlar şimdi her şeyin hazırına koşuyorlar. Önceden bizim annelerimiz, nenelerimiz bunu toplarlar, güzelce bıçakla kıyarlardı ve bunun yemeğini yaparlardı kuşbaşı etle. Katı bir yemek olurdu, onu yufka ekmekle sokum ile yerdik. Bakar mısınız madımak da pazara düştü. Bundan köylerde çok var ama toplayan yok" şeklinde konuştu.

"Genç kızlar daha madımağın ne olduğunu bile bilmiyorlar"

Doğada elleriyle tek tek madımak toplayan Zeynep Gedikli, "Gençken biz topluyorduk, şimdiki cahiller ise daha madımağın ne olduğunu bilmiyorlar. Genç kızlar daha madımağın ne olduğunu bile bilmiyorlar" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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