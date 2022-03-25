Sivas'ta "Merkez Taşra Buluşması" gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sivas'ta "Merkez Taşra Buluşması" gerçekleştirildi

25.03.2022 16:37
Sivas'ta "Merkez Taşra Buluşması" gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Merkez Taşra Buluşmaları" doğrultusunda Sivas İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine yönelik program düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Merkez Taşra Buluşmaları" doğrultusunda Sivas İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerine yönelik program düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Merkez Taşra Buluşması" programına Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk ile Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanı Mehmet Aydın katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları hakkında bilgi veren Strateji Geliştirme Başkanı Türk; "Din görevlilerimizin hizmette etkinliğini ve verimliliğini artırmak, din hizmetlerini ve yaygın din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak, kurumsal kapasite ve yetkinliği geliştirmek amacıyla Merkez Taşra Buluşması programları düzenliyoruz. Hizmetteki verimliliğin arttırılması adına düzenlendiğimiz bu programlarda sizlerin talep ve önerileri bizler için çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığının son yıllarda yaptığı çalışmaları da aktaran Başkan Türk, din görevlilerinin görüş ve taleplerini dinledi. - SİVAS

Sivas'ta Merkez Taşra Buluşması gerçekleştirildi
Sivas'ta Merkez Taşra Buluşması gerçekleştirildi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta 'Merkez Taşra Buluşması' gerçekleştirildi - Son Dakika


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