Sivas'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Robotik Otomasyon Laboratuvarı Açıldı

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Bu laboratuvarda öğrenciler geleceğe hazırlanacak

SİVAS - Sivas'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Avrupa Birliği destekli Roboto Projesinin açılışı yapıldı.

Roboto Projesi kapsamında Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Endüstri 4.0 uygulamaları için Robotik Otomasyon Laboratuvarı kuruldu. Robotik Otomasyon Seti alınarak 20 işsiz gence hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitimler verildi. Proje tamamlandıktan sonra oluşturulan Robotik Otomasyon Laboratuvarında öğrenciler eğitim alacaklar. Mesleki eğitim mezunu öğrencilerin kapasiteleri güçlendirilecek.

"Roboto Projesini önemsiyoruz"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Roboto projesini önemsediklerini belirterek, "Türkiye'nin küresel ekonomide güçlü bir aktör olarak yer alabilmesi açısından işgücü piyasasındaki gelişmelerin son derece önemli olduğunu hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Bütün bunlarla birlikte insan odaklı sürdürülebilir bir kalkınmayı gençlerimizle birlikte hep beraber gerçekleştirmemiz gerektiğini kesinlikle unutmamalıyız. Bu çerçevede Roboto Projesini, ilimizde nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, sektörlerin kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi açısından son derece önemli görüyoruz. Elbette ki bu program öncelikle 1. Organize Sanayi Bölgemiz ile Demirağ Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren, bu teknolojiyi kullanan firmalarımıza yöneliktir. Halen 1. Organize Sanayi Bölgemizde 20'ye yakın firmamız robotik otomasyona dönük üretim yapmaktadır. Demirağ Organize Sanayi Bölgemizde kurulan/kurulma aşamasında olan 117 fabrikamızın hemen hemen birçoğu ise yine bu teknolojiyi kullanmaktadır. Bizlerin de yeni teknolojilere uygun, sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan gücünü yetiştirmemiz, ilimizin gelişimine ve istihdamına yönelik en büyük desteklerden birisi olacaktır" dedi.

"Gençlerimizin geleceği için önemli"

Bu projeyle öğrencilerin kapasitelerinin güçlendirilip nitelikli iş gücüne kazanımlarının sağlanacağını belirten Vali Şimşek, "Bu projemizin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde uygulanarak, Robotik Otomasyon Laboratuvarında 18 yaş altına eğitim verilmesi de erken yaşta bilgi ve iş tecrübe edinilmesi açısından kıymetlidir. İnşallah bu çalışmayla öğrencilerimizin kapasiteleri güçlendirilip nitelikli iş gücüne kazanımları artırılacak, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen iş gücü ihtiyacına cevap verilebilecektir. Meslek liselerinde yetişen gençlerimiz, sanayi ve iş dünyası ile daha sıkı ilişki içerisinde olup mesleki becerilerini geliştireceklerdir. Ben bu duygu ve düşüncelerle "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı"nın ilimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte de bu ve buna benzer projelerle ilimizdeki sanayi bölgelerine yönelik nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap verebilmeyi, ilimiz istihdamına katkı sağlamayı ümit ediyorum. Gençlerimizin geleceği için çok verimli olacağını düşündüğüm bu güzel projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

328 bin Euro'luk Avrupa Birliği hibeli projenin açılışı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay, il protokolü ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.