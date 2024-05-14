Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
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Yerel

Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Sivas\'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Camiikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

14.05.2024 22:02
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Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

SİVAS - Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Camiikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. E.K. idaresindeki 58 SH 342 plakalı Volkswagen marka otomobil sokağa gireceği sırada B.E. idaresindeki plakası olmayan motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu A.T.Ç. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

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