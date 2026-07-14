Sivas'ta Sıcaklar Fırın Ustalarını Zorladı - Son Dakika
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Sivas'ta Sıcaklar Fırın Ustalarını Zorladı

Sivas\'ta Sıcaklar Fırın Ustalarını Zorladı
14.07.2026 11:46
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Sivas'ta 40 dereceyi bulan sıcaklıkta fırın ve kebap ustaları zor şartlar altında çalışıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Sivas'ta vatandaşlara zor anlar yaşadı. Kentte fırın ve kebap ustalarının kavurucu sıcakta devam eden zorlu mesaisi akşam saatlerine kadar sürüyor.

Sivas'ta havaların ısınmasıyla birlikte fırın ve kebap ustaları adeta ateşin karşısında ekmek parası kazanıyor. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu kentte, fırınların başında çalışan ustalar, 250 dereceyi bulan sıcağın başında uzun saatler boyunca mesai yapıyor. Hava sıcaklarının artmasıyla işlerinin daha da zorlaştığını aktaran ustalar akşam olup havanın serinlemesini dört gözle beklediklerini ifade etti.

"Sabah tişört giyiyoruz akşam montla geziyoruz"

Yüksek sıcağın işlerini zorlaştırdığını dile getiren fırın ustası Mustafa Utma, "Havalar çok sıcak. Burada tezgah başında çalışmak daha sıkıntılı ama yapacak bir şey yok ekmek paramız olduğu için katlanıyoruz. Tabi ki bu sıcaklarda bir gün bitecek. Daha önce bu kadar sıcak olmuştu ama şu an da çok bunaltıcı bir sıcak var. Dışarısı sıcak içerisi daha da sıcak. Bir an önce akşam olmasını bekliyoruz. Sivas hava şartları bu şekilde akşamları hava serinliyor. O yüzden hızlı bir şekilde akşam olmasını istiyoruz. Akşamları serinliyoruz ama gündüz mesaide çok sıcak oluyor. Sivas'ta sabah tişört giyiyoruz ama akşamları da mont giyiyoruz" dedi.

"Çalıştığımız ocağın ısısı çok yüksek"

Fırın ustası İlhami Şahin, ocağın başında çalışıp insanların kaçtığı havaya dışarıya serinlemeye çıktıklarını belirterek, "Tezgah daha sıcak, çalıştığımız ocağın ısısı çok yüksek. Sivas'ın gündüzü çok sıcak akşamları serin. Sıcak havalara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sivas'ın havası değişik bir hava gündüz tişört giyiyoruz akşam hava serinleyince ceketle geziyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ekonomi, Sivas, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Sıcaklar Fırın Ustalarını Zorladı - Son Dakika

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