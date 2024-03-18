Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu. Okey masasında bulunan taşları dizerek 4 ıstakayı da dolanan Ahmet Doğan, görenlerin yüzünü güldürdü. Dakikalarca 4 kişilik oyunu tek başına oynayan Ahmet Doğan'ı gören arkadaşları, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü.
Tek başına okey oynayan Ahmet Doğan, "Canım sıkılıyordu. Bir masaya oturdum, ıstakaları aldım, taşları dizdim. Tek başıma oyun oynadım. Bir tarafta çift okey vardı, diğer tarafta da okey yoktu. Tek başıma bittim, okey atamadım. Benim haberim olmadan arkadaşlar videoya çekmişler, sosyal medyada paylaşmışlar" dedi.
Ahmet Doğan'ın tek başına okey oynadığını görerek o anları görüntüleyen Ali Kılınç, "Arkadaşlarla çay içiyorduk. Bir baktım Ahmet kendi kendine okey oynuyordu. Hoşuma gitti, videoya çektim. Paylaştım, videoya da oldukça beğeni geldi" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Yerel › Tek başına okey oynayan adamın videosu viral oldu - Son Dakika
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