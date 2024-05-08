Sivas'ta Üretilen Dev Ekmeklerle Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika
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Sivas'ta Üretilen Dev Ekmeklerle Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sivas\'ta Üretilen Dev Ekmeklerle Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sivas'ın Zara ilçesindeki bir fırın işletmecisi, ürettiği 3 metre 80 santimetrelik ekmekle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada yapılan 'Niye 3.80 de, 4 değil?' yorumlarına cevap olarak ise 4 metrelik bir ekmek üretti. Ekmek kısa sürede tükenirken, işletmeci güzel yorumlar aldığını belirtti.

08.05.2024 13:31  Güncelleme: 13:34
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Sivas'ta ürettiği ekmeklerle adından söz ettiren ekmek ustası, sosyal medyadan hakkında yapılan yorumlara ve "Niye 3.80 de 4 değil" sorularına ürettiği 4 metrelik ekmekle cevap verdi.

Sivas'ın Zara ilçesindeki fırın işletmecisi Erdoğan Çiçek, sıradanın çok ötesinde bir boyuta sahip 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek üretti. Bunun üzerine sosyal medyada kendisine yapılan "Niye 3.80 de, 4 değil?" yorumlarına ithafen bu kez de 4 metrelik ekmek üretti. Çiçek yaptığı açıklamada, "3 metre 80 santim yaptığımız ekmeğe bazı arkadaşlar 'Niye 3.80 de 4 değil' dedi. Biz de o arkadaşlarımızı kırmadık, 4 metre yaptık. Fırın da zaten tam 4 metre. O yüzden tam sıfırlayarak 4 attım. Yani 4.10 desem de imkan yok. 5 desen de yok yani. O yüzden arkadaşlarımızı kırmadık, bir daha yaptık" şeklinde konuştu.

"Ekmek kısa sürede tükendi"

Ürettiği 3 metre 80 santim ekmeğe çok güzel yorumlar da aldığını ifade eden Çiçek, "Sağolsun herkes paylaştı, beğendi. Çok da güzel yorumlar da aldım. Satış oldu, o anda ekmek bitti. Merak edenler oldu, kilo işi alanlar oldu, bu şekilde ekmek kısa sürede tükendi" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Üretilen Dev Ekmeklerle Sosyal Medyada Gündem Oldu - Son Dakika

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