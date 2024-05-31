Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır kazası

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Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır trafikte aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır trafikte aksamalara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan Karayolu Seyfebeli mevkiinde meydana geldi. 76 AAF 017 plakalı Mercedes marka tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp makaslayarak karşı şeride geçti. O esnada karşı şeritten başka araçların geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kazada kimse yaralanmazken trafikte aksamalar yaşandı. Yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmezken binek araçlar ise kontrollü bir şekilde yoluna devam etti. Bir süre sonra tırın çekilmesiyle yol tamamen trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.