Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır kazası - Son Dakika
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Yerel

Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır kazası

Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır trafikte aksamalara neden oldu. Kaza sonucunda kimse yaralanmazken, trafikte aksamalar yaşandı. Yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmezken binek araçlar kontrollü bir şekilde yoluna devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.05.2024 20:18
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Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır trafikte aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır trafikte aksamalara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan Karayolu Seyfebeli mevkiinde meydana geldi. 76 AAF 017 plakalı Mercedes marka tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp makaslayarak karşı şeride geçti. O esnada karşı şeritten başka araçların geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kazada kimse yaralanmazken trafikte aksamalar yaşandı. Yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmezken binek araçlar ise kontrollü bir şekilde yoluna devam etti. Bir süre sonra tırın çekilmesiyle yol tamamen trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır kazası - Son Dakika

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