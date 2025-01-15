Sivaslı Öğretmenden Şaşırtan Tedavi Yöntemi - Son Dakika
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Sivaslı Öğretmenden Şaşırtan Tedavi Yöntemi

Sivaslı Öğretmenden Şaşırtan Tedavi Yöntemi

Emekli öğretmen Taner Özment, 'soğuk su ve şaplak' yöntemiyle vatandaşları tedavi ediyor.

15.01.2025 12:06
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Sivas'ta yaşayan emekli öğretmen kendi kendine geliştirdiği 'soğuk su ve şaplak' yöntemiyle vatandaşları tedavi ediyor.

Şarkışla ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Taner Özment, kendine has geliştirdiği sıra dışı tedavi yöntemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. "Soğuk su ve şaplak" yöntemiyle, çeşitli rahatsızlıkları olan vatandaşlara kısa sürede ve ücretsiz çözüm sunduğunu belirten Özment, yönteminin geleneksel ve faydalı olduğunu iddia ediyor. Özment rahatsızlık bulunan bölgeyi tokatlayarak sinirleri hareketlendiriyor. Özment'in tedavi uygulamalarında ilginç görüntüler oluşuyor. Tokatlanarak şifa arayanlar ise hallerinden oldukça memnun. Hastalar arasında şaplaklanarak kanseri yendiğini iddia edenlerde var. Zaman içerisinde Siyonistlerce Türk tıp sisteminin Türklerin elinden alınarak nüfusun kırılmasına dair yollar arandığı fikrini belirten emekli öğretmen, "Halk neden kendi öz kaynaklarından, milli kaynaklarından gelen tıpla yüksek ve ebedi sağlığa kavuşmasın? Geçirdiğimiz korana hastalığında yapılan aşılar, yabancı aşı olduğu için Türk milletine birçok zarar verdi. Türk milletinin kendi geliştirdiği aşı olsaydı kendi milletini imha etmek için kendi evlatlarını feda eder miydi? Sağlık tehlikeli ve masraflı bir şey. Ben bir Türk evladı bir Müslüman olarak bu kötü gidişata kendi kafama göre çözüm oluşturdum" şeklinde konuştu.

"Kötü gidişata kendi kafama göre çözüm oluşturdum"

Özment, kendince yöntemler oluşturduğunu belirterek, "Türk milletin gelenekleriyle oluşturmuş olduğu bir tıp vardı. Hastalıklara karşı bu yöntemleri bulmamın sebebi unutulmuş geleneksel yöntemleri gün yüzüne çıkarma isteğimden oldu. Zaman içerisinde Siyonistler Türk tıp sistemini Türklerin elinden alıp nüfuslarını kırabilmenin yollarını aradılar. Bu yollardan birinin de sağlık sistemi olduğunu gördüler. İnsan öldürmenin en iyi yeri hastanelerdir. Çünkü yanlış teşhisten birçok insanın öldüğünü görüyoruz. Yahudiler dünya nüfusunu kırabilmek için sağlık sistemi, yiyecekler ve sosyal ahlakı bozarak Siyonizm faaliyeti gösteriyorlar. Maddi ve manevi üretimleri bozabilmek için çabalıyorlardı. Ben bir Türk evladı bir Müslüman olarak bu kötü gidişata kendi kafama göre çözüm oluşturdum ve sağlığı baz almak istedim. Bizim bu gün ki tedavi sistemimiz de boyun fıtığını beş altı ay sürerken ben bir hafta içerisin de tedavi ediyorum. Bir organ yeterli çalışmıyorsa oraya kan gelmiyor ve sinir sistemi yeterli enerji üretmiyordur. Kan geliyorsa oraya kırmızıya yakındır. Eğer daha koyu kırmızıysa dolaşım da bir bozukluk olduğu anlaşılır. Soğuk su ve şaplak özel olarak organlara uygulanınca lifleri organları daha enerjik yapıya getiriyor ve düzelmesini sağlıyor" dedi.

"Tedaviyi bir ay uyguladı ve ben kendimi çok iyi hissettim"

Dördüncü evre akciğer kanseri olan Hatim Doğan Sönmez, ilk başta inanmadığını ama zamanla kendini iyi hissettiğini belirterek, "Yaklaşık 1-2 ay önce önce Taner hoca ile karşılaştım. Gel seni tedavi edeceğim dedi. Ben tedavi edebileceğine inanmadım. Daha sonra yanına gittim, bana vurma olayını uyguladı, yürüyüşü uyguladı ve yürü dedi durma hareket halinde ol dedi. Bu tedaviyi bir ay uyguladı ve ben kendimi çok iyi hissettim. Düzeldim iyileştim ve sonra benim geçim sıkıntım vardı ve çobanlık yapmaya gidecektim ama Taner hoca bana gitmemen gerektiğini söyledi. Gitmek zorunda olduğum için gittim, bir ay kadar çobanlık yaptım. Üşüttüm ve geri hasta oldum. Şu an da geri geldim ve bana vurmaya başladı tekrardan. Tekrar düzelmeye başladım" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivaslı Öğretmenden Şaşırtan Tedavi Yöntemi - Son Dakika

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