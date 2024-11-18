Siverek'te İmece Geleneği Traktörlerle Yaşatılıyor - Son Dakika
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Siverek'te İmece Geleneği Traktörlerle Yaşatılıyor

Siverek\'te İmece Geleneği Traktörlerle Yaşatılıyor

Karadibek köyünde köylüler, imece usulüyle tarlalarını traktörlerle sürüyor, dayanışma örneği sergiliyor.

18.11.2024 11:26
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Karadibek köyünde, sonbahar mevsimiyle ekin zamanı başladı. Köylüler, başlayan ekin zamanında asırlardır sürdürülen geleneği devam ettirerek imece usulüyle tarlalarını hep birlikte sürüyor.

Siverek ilçesine bağlı Karadibek köylüleri asırlardır atalarından kendilerine kalan imece usulü yardımlaşma ve dayanışma geleneğini sürdürüyor. Panayır havasında geçen yardımlaşma örneğinde onlarca traktör bir araya gelerek, kısa sürede yüzlerce dönümlük arazileri sürüyor. Sırayla yapılan bu yardımlaşmayı atalarından miras alan köylüler, bu geleneği geleceğe taşımak istiyor.

"Atalarımızın öküzlerle başlattığı geleneği biz traktörlerle devam ettiriyoruz"

Köyün ileri gelenlerinden 65 yaşındaki Ahmet Avur, bu gelenek hakkında yaptığı açıklamada, "Atalarımız daha önce bu yardımlaşmayı öküzlerle başlatmıştı. Herkesin öküzleri toplanır, sırayla bir kişinin tarlasını sürerdi. Bugünse traktörler bu geleneği sürdürüyor. Yüzlerce dönümlük alanlar, onlarca traktörle kısa sürede sürülür. Bu uygulama sayesinde birlik ve beraberliğimiz daha da güçleniyor" dedi.

"Köydeki dayanışma ve dostluk pekişiyor"

Avur, "Köylüler, tarlalarını sürerken bir araya geldiklerinde adeta bir panayır havası yaşanıyor. Traktörlerin arasında gülüşmeler, sohbetler ve yardımlaşma ile geçen bu süreç, sadece toprağa değil, köy halkının birbirine olan bağlılığına da can katıyor. Herkesin el birliğiyle çalıştığı bu dönem, köydeki dayanışmanın ve dostluğun pekiştiği, köklerinden beslenen güçlü bir sosyal bağın simgesi haline geliyor." diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siverek'te İmece Geleneği Traktörlerle Yaşatılıyor - Son Dakika

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