Siviller ve belediye personelinden oluşan arama kurtarma ekibi kurulacak - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gönüllü siviller ve belediye personelinden oluşacak arama kurtarma ekibini kurmak için çalışmalarına başladı.

Acil durum, afet hali ve her türlü teyakkuz hali için her an görev başında olan Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma ekibi kuruyor. Ekibin gönüllü siviller ve belediye personelinden oluşacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konuyla ilgili hazırlanan protokolün imzalanması konusunda meclisten yetki aldı. Kurulacak ekibin ismi Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma ekibi olarak belirlendi. Sakarya'nın birinci derece deprem bölgesi olması, büyükşehirler yakınlığı ve jeopolitik konumu itibariyle ihtiyaç duyulan ekip hem şehirde hem de bölgede yaşanabilecek afetlerde görev alacak. Bu kadroda alanında uzman arama kurtarma personelleri ile öncelikle Sakarya'dan olan eğitimli gönüllü sivillerle faaliyet yürütecek ve bu alanda kullanılan her türlü ekipman temin edilecek.

Konuya ilişkin detayları anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya'mız geçmişte büyük acılar yaşadı. Afetlerin en şiddetlisiyle karşı karşıya kaldı. 1999 depremi, her birimizde ömür boyu silinmeyecek hatıralar bıraktı. Göreve geldiğimiz gibi kurumumuzda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi'ni kurduk. AKOM afet merkezimizde her an takibimiz var, depreme hazırlık noktasında tüm ihtimalleri göz önünde bulunduruyoruz. Ben de depremi en yakından yaşayan, evi yıkılan bir kardeşinizim. Şehrimizin afet riski, jeopolitik konumu ve büyük kentlere yakınlığı sebebiyle bir arama kurtarma ekibi kurmaya karar verdik. Belediye personelimiz sivil gönüllülerle el ele verecek. Her türlü afette görev alacaklar. Rabbim canlara fayda sağlamayı, yaraları dokunabilmeyi, hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip etsin. Hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA