Sivrihisar Belediyesi\'nden Selçuklu Camii Restorasyonu Açıklaması

Sivrihisar Belediyesi, Hamamkarahisar'daki Selçuklu Camii'nin restorasyonunu belediyenin öz kaynaklarıyla aslına uygun şekilde restorasyonunu tamamlamak için çalışıyor.

Yapılan resterasyon hakkında bilgiler veren Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Genel durum ve çalışmalar hakkında konuşmasına devam eden Dökmeci, şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemizin öz kaynaklarıyla yürüttüğü çalışmaları bazı kişiler farklı yönlere çekerek kamuoyunu yanlış bilgilendirme çabası içine girmektedir. Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Bekir Kalır'ın yaptığı açıklamalar da bu duruma örnektir. Vakıf başkanının, belediyemizin tamamen kendi bütçesiyle gerçekleştirdiği restorasyonu sanki farklı desteklerle yapılıyormuş gibi göstermeye çalışması, emeği geçenlerin hakkını gölgelemekten başka bir şey değildir. Sayın Kalır'ın, vakıf başkanı mı yoksa siyasetçi mi olduğuna karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer gerçekten Sivrihisar Eğitim Vakfı'nın başkanı olarak hareket ediyorsa, vakfın asli görevlerine, yani öğrencilere burs sağlamaya, eğitim projeleri geliştirmeye ve gençlerimizin geleceğine katkıda bulunmaya odaklanmasını tavsiye ederim. Belediye başkanlığı görevine geldiğimiz günden bu yana, Sivrihisar Eğitim Vakfı'nın belediyemiz projelerine hiçbir katkısı olmamıştır. Önceliği, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmak yerine vakfın kendi sorumluluklarını yerine getirmek olmalıdır. Öte yandan, bu restorasyon sürecinde önceki dönem Eskişehir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız ve mevcut Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, yasal süreçlerin hızlanması ve çalışmaların ilerlemesi noktasında desteklerini esirgememiştir. Kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ancak, restorasyonun tüm finansmanı tamamen Sivrihisar Belediyesi tarafından karşılanmakta olup, hiçbir kurum veya kuruluştan mali destek alınmamıştır. Tarihi mirasımıza sahip çıkma konusunda herkesin duyarlılığı kıymetlidir. Ancak, belediyemizin kendi bütçesiyle yürüttüğü bir restorasyon çalışmasını sanki farklı desteklerle yapılıyormuş gibi göstermek, gerçeği yansıtmamakta ve emeği geçenlerin hakkını gölgelemektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Sivrihisar Belediyesi, ilçemizin kültürel mirasına sahip çıkmaya ve tarihi yapılarımızı geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edecektir." - ESKİŞEHİR