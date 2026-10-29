Sivrihisar\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapalı alanda yoğun katılımla kutlandı

Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapalı alanda yoğun katılımla kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı alanda kutlama programı düzenlendi. İlçe sakinleri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda vatandaşlar ve çocuklar Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, ilçe sakinlerinin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Sivrihisar'da kapalı alanda program düzenlendi. Tören salonunu dolduran çok sayıda vatandaş ve çocuk, ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Miniklerin ellerindeki bayraklarla kırmızı beyaza bürünen salonda gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Kutlama programı, yapılan konuşmalar ve bayram etkinliklerinin ardından tamamlandı.
Kaynak: İHA
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