Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapalı alanda yoğun katılımla kutlandı - Son Dakika
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Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapalı alanda yoğun katılımla kutlandı

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Sivrihisar\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapalı alanda yoğun katılımla kutlandı
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Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı alanda kutlama programı düzenlendi. İlçe sakinleri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda vatandaşlar ve çocuklar Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, ilçe sakinlerinin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Sivrihisar'da kapalı alanda program düzenlendi. Tören salonunu dolduran çok sayıda vatandaş ve çocuk, ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Miniklerin ellerindeki bayraklarla kırmızı beyaza bürünen salonda gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Kutlama programı, yapılan konuşmalar ve bayram etkinliklerinin ardından tamamlandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatSivrihisarGüncelYerelSon Dakika

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