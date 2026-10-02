Sivrihisar'da kurum amirleri, İlçe Müftüsü Budak'ı ziyaret ederek haftayı kutladı - Son Dakika
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Sivrihisar'da kurum amirleri, İlçe Müftüsü Budak'ı ziyaret ederek haftayı kutladı

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Sivrihisar\'da kurum amirleri, İlçe Müftüsü Budak\'ı ziyaret ederek haftayı kutladı
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Eskişehir Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler sürüyor. İlçe Emniyet Müdürü, TSM Başkanı ve diğer kurum temsilcileri, İlçe Müftüsü Mustafa Budak'ı makamında ziyaret ederek haftayı kutladı.

Eskişehir Sivrihisar İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor.

Bu çerçevede İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Halil İbrahim Biçer, TSM Başkanı Dr. Şerif Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Pakoğlu, Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser Selçuk Keskin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adem Çakır ve Sivrihisar Orman İşletme Şefi Eray Yeni, İlçe Müftüsü Mustafa Budak'ı makamında ziyaret etti.

Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşıldığı ziyarette konuklar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı. İlçe Müftüsü Mustafa Budak da nazik ziyaretleri ve yakın ilgilerinden ötürü tüm kurum amirleri ile misafirlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
Mustafa BudakSivrihisarEskişehirGüncelYerelSon Dakika

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