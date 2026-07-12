Sivrihisar\'da Yaz Kur\'an Kursları Başladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde her yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları bu yıl da başladı. Kursları ziyaret eden İlçe Müftü Vekili İbrahim Yaşar Can, öğrencilerle bir araya gelerek eğitimin önemi hakkında bilgiler verdi.

Sivrihisar'da çocukların ve gençlerin manevi eğitim alması amacıyla açılan yaz Kur'an kurslarında eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Kurslardaki denetim ve rehberlik faaliyetleri kapsamında İlçe Müftü Vekili İbrahim Yaşar Can, eğitim gören öğrencileri merkezlerinde ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Can, yaz döneminde verilen Kur'an eğitiminin taşıdığı öneme vurgu yaptı. Ziyaret esnasında çocuklarla sohbet eden Müftü Vekili Can, kurs süresi boyunca öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenleneceği bilgisini paylaştı. Geleceğin teminatı olan tüm öğrencilere başarılar dileyen Can, kursların hayırlara vesile olmasını temenni ederek tüm çocukları ve gençleri yaz Kur'an kurslarına katılmaya davet etti. - ESKİŞEHİR